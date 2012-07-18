فعالیت نهادهای خیریه در خراسان شمالی ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور صبح چهارشنبه در نشست خبری گفت: این نهاد در ماه مبارک رمضان سال جاری، برنامه‌های ویژه حمایتی برای مددجویان تحت پوشش در خراسان شمالی برنامه ریزی کرده است.

وی از طرح گسترش شبکه حامی یابی اجتماعی و برنامه ریزی برای جذب 10 هزار حامی برای ایتام استان خبر داد و افزود: متاسفانه تاکنون عدالت در حامی یابی در خراسان شمالی اجرا نشده و در برخی مواقع در حالی که یک دختر یتیم فاقد هر گونه حامی است، یتیم دیگری 10 الی 15 حامی مختلف دارد.

حسین پور تهیه بانک اطلاعاتی ایتام و حامیان آن‌ها را از اقدامات موثر برای رفع این مشکل دانست و تصریح کرد: در این طرح ایتام فاقد حامی شناسایی شده و بر اساس نیازها و محرومیت‌ها دارای حامی خواهند شد.

وی تعداد کل ایتام خراسان شمالی را در حال حاضر 9 هزار و 48 نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد 4 هزار و 808 نفر زیر 18 سال و 4 هزار و 240 نفر نیز بالای 18 سال دارند.

این مسئول اظهار داشت: تمامی ایتام زیر 18 سال خراسان شمالی دارای حامی بوده اما متاسفانه تعدادی از ایتام دختر بالای 18 سال استان از حمایت حامیان برخوردار نیستند.

وی همچنین از اطعام نیازمندان و ایتام تحت پوشش کمیته امداد در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: در سال جاری این حمایت به صورت اهدای جیره خشک به نیازمندان صورت می‌گیرد.

حسین پور همچنین از برگزاری جشن رمضان در شهرستان‌های اسفراین، شیروان و بجنورد خبر داد و افزود: برگزاری این جشن‌ها به منظور جلب بیشتر کمک‌های خیران و حامیان به منظور حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت می‌گیرد.

راه اندازی بازارچه رمضان در بجنورد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با اشاره به راه اندازی بازارچه رمضان در بجنورد اظهار داشت: این بازارچه با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال و با هدف ارائه عملکرد نهاد کمیته امداد در استان برپا می‌شود.

امان الله حسین پور تصریح کرد: این بازارچه به احتمال فراوان در شب نخست ماه رمضان در بجنورد راه اندازی می‌شود.

طرح همیان مولا و دریافت کمک‌های مردمی

حسین پور همچنین از اجرای طرح همیان مولا برای دریافت کمک‌های مردمی به نیازمندان در شهرهای خراسان شمالی خبر داد و افزود: در این طرح کیسه‌های نایلونی توسط فعالین کمیته امداد در بین منازل توزیع شده و پس از آن کمک‌های مردمی برای نیازمندان ارسال می‌شود.

وی گفت: هم اکنون 35 هزار کیسه نایلونی توسط 40 نفر از نیروهای کمیته امداد برای طرح همیان مولا در بین منازل استان توزیع و مرحله اول جمع آوری آن‌ها نیز اجرا شده است.

تشکیل ستاد جمع آوری فطریه در خراسان شمالی

امان الله حسین پور با بیان اینکه متاسفانه در روز عید فطر نهادهای بسیاری بدون هماهنگی اقدام به جمع آوری فطریه و کفارات مردم می‌کنند اظهار داشت: لازم است در این زمینه تمامی نهادهای خیریه ساماندهی شده و جمع آوری خیریه توسط ستادی منسجم به نام ستاد جمع آوری خیریه انجام شود.

وی همچنین در مورد سایر فعالیت‌های خیرخواهانه نهادهای خیریه در ماه مبارک رمضان نیز تاکید کرد: لازم است فعالیت این نهادهای خیریه در خراسان شمالی ساماندهی شده و کمک‌های مردمی با یکدیگر همسو شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در پایان ساماندهی نهادهای خیریه و همسو شدن کمک‌های مردمی را یکی از ملزومات کمک به نیازمندان واقعی جامعه بیان کرد و افزود: کمیته امداد آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام می‌کند.