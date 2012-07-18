برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شریفانی ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:از سه سال گذشته تاکنون به علت قرار گرفتن ماه رمضان در ایام تعطیلات دانشگاهها نهاد رهبری در دانشگاهها طرح ضیافت اندیشه را برگزار می کند که سال جاری این طرح با شرکت 100 هزار دانشجو و10 هزار استاد در سراسر کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: برگزاری ضیافت اندیشه دردو بخش آموزشی و فکری اندیشه ای برگزار می شودتا در ایام ماه رمضان فضای مناسب تربیتی در محیط های دانشگاهی ایجاد شود.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای استان فارس سپس به برگزاری طرح در دو سطح برای دانشجویان و اساتید دانشگاه اشاره کرد وافزود: در بخش دانشجویی افراد می توانند دو عنوان درسی خود در زمینه معارف به عنوان ترم تابستانی انتخاب کنند و در کنارآن از برنامه های فرهنگی نیز بهره مند شوند.

حجت الاسلام شریفانی اضافه کرد: در بخش مربوط به استادان دانشگاه که از 31 اردیبهشت به مدت 10 روز در دانشگاه حقوق شیراز آغاز می شود اساتید هرروز در کلاسهای سه ساعت با عنوان معرفت اخلاقی شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: سال جاری 800 استاد از دانشگاههای فارس در دوسطح در طرح ضیافت اندیشه شرکت می کنند و در طول این دوران درسهای مبنای سیاسی، تعلیم وتربیت، اخلاق حرفه ای، معرفت دینی، فرهنگ تمدن، تفسیر قرآن به آنها آموزش داده می شود و در کنار این کلاس ها نشست های نظریه پردازیو آزاد اندیشی نیز برگزار می شود.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای استان فارس یاد آور شد: مراسم افتتاحیه ضیافت اندیشه دربخش مربوط به اساتید صبح وعصر 31 تیرماه سال جاری انجام می شود و مراسم اختتامیه با برپایی ضیافت افطار با حضور خانوادهای اساتید برگزار می شود.

شریفانی همچنین بیان داشت: در بخش مربوط به دانشجویان طرح ضیافت اندیشه حدود 3000 نفر از تمام دانشگاههای استان فارس و 800 نفراز دانشگاههای علوم پزشکی استان فارس شرکت می کنند که کلاسهای بانوان در پردیس دانشگاه و آقایان در دانشگاه معارف برگزار می شود.