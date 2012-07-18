رشد بیش از سه و نیم درصدی ولادت در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طالب بیدختی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال استان سمنان در محل سالن جلسات این اداره کل با اشاره به رشد 3.8 درصدی میزان تولد درسه ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته گفت: در این مدت دو هزار و 362 مورد تولد ثبت شده است.

طالب بیدختی، همچنین از رشد 8.5 درصدی وفات در این استان طی این مدت خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال 801 مورد وفات در استان سمنان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت و احوال استان سمنان با اشاره به میزان ثبت افزایش طلاق در استان سمنان، اظهار داشت: در این مدت 301 مورد طلاق به ثبت رسیده است.

مدیر کل اداره ثبت واحوال استان سمنان همچنین از کاهش 2.16 درصدی ثبت ازدواج خبر داد و گفت: دراین مدت یک هزارو453 مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

طالب بیدختی گفت: با توجه به عملکرد خوب همه همکاران در استان به نظر می رسد این اداره کل در ارزیابی استان ها امسال نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ نماید.

در پایان این جلسه کاپ قهرمانی دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان ثبت احوال استان سمنان که در اوایل تیرماه سال جاری در شهر بسطام برگزار شده بود به کاپیتان های تیم های اول تا سوم اهدا شد.

این جلسه باحضور معاونان مدیرکل و رؤسا و کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان سمنان برگزار شد.