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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

کریم زاده خبر داد:

آغاز به کار 20 مدرسه قرآنی مهرماه امسال در استان مرکزی

آغاز به کار 20 مدرسه قرآنی مهرماه امسال در استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرروش استان مرکزی از آغاز به کار 20 مدرسه قرآنی مهرماه امسال در استان مرکزی خبر داد.

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح راه اندازی مدارس ویژه قرآنی مهرماه امسال در سراسر کشور اجرا می شود که سهم استان مرکزی در این طرح 20 مدرسه خواهد بود.

وی ادامه داد: از مجموع 20 مدرسه ویژه قرآنی 5 مدرسه در اراک و مابقی در شهرستان های استان مرکزی راه اندازی خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: مدارس ویژه قرآنی در محل دارالقرآن های سابق  و با هدف ترویج آموزشهای قرآنی در بین دانش آموزان صورت می گیرد.

کریم زاده گفت: دانش آموزان ثبت نام کننده در این مدارس ضمن فراگیری دروس عمومی دوره ابتدایی واحدهای قرآنی را نیز فرا خواهند گرفت.

کد مطلب 1653293

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