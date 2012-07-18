آغاز به کار 20 مدرسه قرآنی مهرماه امسال در استان مرکزی

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح راه اندازی مدارس ویژه قرآنی مهرماه امسال در سراسر کشور اجرا می شود که سهم استان مرکزی در این طرح 20 مدرسه خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجموع 20 مدرسه ویژه قرآنی 5 مدرسه در اراک و مابقی در شهرستان های استان مرکزی راه اندازی خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: مدارس ویژه قرآنی در محل دارالقرآن های سابق و با هدف ترویج آموزشهای قرآنی در بین دانش آموزان صورت می گیرد.
کریم زاده گفت: دانش آموزان ثبت نام کننده در این مدارس ضمن فراگیری دروس عمومی دوره ابتدایی واحدهای قرآنی را نیز فرا خواهند گرفت.
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