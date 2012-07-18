غفلت 60 ساله از دریاچه ارومیه/ احداث 24 هزار حلقه چاه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین گردهمایی معاونین محیط زیست کشور افزود: همچنین در این مدت احداث بیش از 24 هزار چاه غیرمجاز و بهره برداری غیر اصولی از آبهای زیر سطحی در سالیان گذشته موجب شده است آب دریاچه ارومیه در کنار تغییر شرایط اقلیمی رفته رفته کمتر شود.

وی با بیان اینکه عدم توجه به شاخصهای زیست محیطی، بحران های آینده را رقم خواهد زد اظهارداشت: : در صورتی که کشاورزان منطقه، هشدارها و تذکرهای زیست محیطی را در زمینه استفاده بهینه از آبهای موجود استان رعایت می کردند شاید اکنون این مشکل برای دریاچه ارومیه پیش نمی آمد.

جلال زاده یاد آور شد: آذربایجان غربی با داشتن آب، خاک و هوای مناسب و تالاب های بین المللی، جنگل هایی با پوشش درختان متنوع و دریاچه ارومیه یکی از استان های منحصر به فرد در حوزه زیست محیطی کشور به شمار می رود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت ها و برنامه های استان توجه به حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب این نعمت خدادادی است، افزود: در برنامه های توسعه استان به حفاظت از حوزه محیط زیست توجه ویژه ای شده چرا که مدیران استان معتقدند در صورت توجه نکردن به حفاظت محیط زیست، منطقه در آینده دچار مشکل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل کم آبی دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: مشکل کم آبی دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مهمترین دریاچه های شور جهان از دغدغه های مهم مردم و مسئولان استان است و در حال حاضر با توجه ویژه رئیس جمهورطرح های مهمی در جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز برای احیای این دریاچه در استان در حال اجراست.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه تخریب و بحران های زیست محیطی جبران ناپذیر است، تاکید کرد: محیط بانان و کارکنان محیط زیست نباید هرگز از مواضع خود در دفاع از محیط زیست کوتاه بیایند.

جلال زاده همچنین از برگزاری همایش بین المللی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: در این همایش علمی از تمام ظرفیت ها ، امکانات و داشته های علمی ایران و جهان برای احیای دریاچه ارومیه استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان یاد و خاطره شهدای محیط بان کشور را گرامی داشت و گفت: محیط بانان و فعالان محیط زیست در صف اول دفاع از محیط زیست به عنوان نعمتی خدادادی قرار دارند.

چهارمین گردهمایی معاونین محیط زیست کشور با حضور معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به مدت دو روز در ارومیه برگزار می شود.