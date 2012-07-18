  1. جامعه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

کلاهبرداری مرد رمال به بهانه مشکل گشایی

کلاهبرداری مرد رمال به بهانه مشکل گشایی

مرد رمال که به بهانه رفع مشکل طعمه هایش از آنها کلاهبرداری میلیونی می کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با ارجاع یک مورد نیابت قضایی از شهرستان ساوه در مورد کلاهبرداری فردی رمال ساکن شهر کرمانشاه از زنی اهل ساوه ، پیگیری موضوع به ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی سپرده شد .

بررسیهای به عمل آمده نشانگر این موضوع بود که شاکی برای برطرف شدن مشکل خود به مرد رمال مراجعه کرده و مبلغ 25 میلیون ریال نیز به وی پرداخت کرده اما علیرغم وعده های مرد رمال و با گذشت زمانی طولانی هیچگونه گشایشی در کار وی رخ نداده است .

با توجه به ناآشنایی شاکی با شهر کرمانشاه و عدم ارائه آدرسی مشخص از مرد رمال، با کار اطلاعاتی ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری و با استفاده از منابع خبری آدرس خانه متهم شناسایی و در اقدامی ضربتی هنگام رمالی و فریب تعدادی از شهروندان دستگیر شد .

سرهنگ جهانفر رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمانشاه با اشاره به کشف چندین جلد کتاب رمالی و فالگیری از خانه مرد رمال تصریح کرد : متهم در بازجویی های فنی و تخصصی لب به اعتراف گشود و از فریب و کلاهبرداری از شاکی پرونده پرده برداشت .

وی با بیان این مطلب که با پیگیری ماموران 2 شاکی دیگر نیز در رابطه با مرد رمال شناسایی و اعلام شکایت کرده اند خاطر نشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 1653296

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