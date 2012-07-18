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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

جهانبخشی با مهر مطرح کرد:

اختصاص 8270 میلیون ریال اعتبار جهت ارتقا بخش فرهنگ و هنر قدس/ نقش موثر مساجد در انتقال مفاهیم مذهبی و فرهنگی

اختصاص 8270 میلیون ریال اعتبار جهت ارتقا بخش فرهنگ و هنر قدس/ نقش موثر مساجد در انتقال مفاهیم مذهبی و فرهنگی

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قدس از اختصاص 8 هزار و 270 میلیون ریال اعتبار جهت ارتقا بخش فرهنگ و هنر این شهرستان خبر داد.

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقا سطح برنامه های فرهنگی در شهرستان قدس و لزوم توجه ویژه به این بخش، در سال جاری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز جهت ساماندهی و بهسازی اماکن فرهنگی، اقدامات مطلوبی صورت خواهد گرفت.

اختصاص 8270 میلیون ریال اعتبار به بخش فرهنگ و هنر

وی عنوان کرد: به طور مجموع با اختصاص 8 هزار و 270 میلیون ریال اعتبار، و همکاری ادارات و ارگانهای مرتبط از جمله استانداری تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل نوسای مدارس استان تهران، همچنین اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی، اوقاف و امور خیریه و کانون پرورشی فکری شهرستان قدس، به احیا و ارتقا و افزایش سرانه بخش فرهنگ و هنر پرداخته خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در جهت ارتقا فرهنگ شهرستان قدس می توان به طرح تکمیل کتابخانه مرکزی شهر قدس با اعتبار4 هزار و پانصد میلیون ریال و احداث کتابخانه امام علی (ع) در منطقه هفت جوی با اعتبار یک هزار میلیون ریال، اشاره کرد.

مجتمع های فرهنگی بستر مناسب فرهنگ سازی در جامعه

فرماندار شهرستان قدس گفت: تکمیل و بهره بردای از مجتمع فرهنگی هنری شهر قدس با اعتبار یک هزار و پانصد میلیون ریال و مجتمع فرهنگی هنری ولیعصر با اعتبار یکصد میلیون ریال، نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این مجتمع در راستای اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان به نحو مطلوبتر و بهره بری هرچه بیشتر شهروندان از امکانات و خدمات آن، احداث خواهد شد.

نقش موثر مساجد در انتقال مفاهیم مذهبی و فرهنگی

جهانبخشی اظهار داشت: با توجه به نقش موثر مساجد و  مراکز مذهبی در انتقال مفاهیم  و باورهای دینی، اعتبارات ویژه ای در زمینه بازسازی و بهسازی اماکن مذهبی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: تکمیل، تعمیر و تجهیز مساجد و مراکز فرهنگی و مذهبی شهرستان قدس با اعتبار یکصد و پنجاه میلیون ریال، تعمیر و تجهیز حوزه های علمیه با اعتبار یکصد و بیست میلیون ریال و تعمیر و تجهیز کانون پرورش فکری این شهرستان با اعتباردویست میلیون ریال، از دیگر طرح هایی است که در سال جاری به اجرا در خواهند آمد.

این مسئول گفت: تکمیل مصلی، تعمیر و تجهیز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهیز کانون مساجد شهرستان قدس هرکدام با اعتبار یکصد میلیون ریال در سال جاری صورت خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تعمیر و تجهیز اداره تبلیغات اسلامی،مرمت حمام قدیمی و بناهای تاریخی، تعمیر امامزاده های شهرستان، هرکدام با اعتبار پنجاه میلیون ریال، از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرا در سال جاری است

کد مطلب 1653298

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