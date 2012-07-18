طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور 700 دانشجو از دانشگاه های استان و مسئولان برگزاری طرح در سالن غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد.



در این مراسم مسئول نهاد رهبری دانشگاه زنجان خدمت برای دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه را افتخار بزرگی عنوان کرد.

حجت الاسلام منصور فرجی ضمن تقدیر و تشکر از مدرسین مدعو شرکت کننده در این طرح ادامه داد: دانشگاه زنجان همه ساله در اجرای برنامه های ضیافت اندیشه رتبه های نخست را به خود اختصاص می دهد.

وی دانشجویان را سربازان خط مقدم کسب علم و دانش و فضیلت خواند و افزود: در سال گذشته نیز دانشگاه زنجان رتبه نخست را کسب کرد.

امام جمعه موقت زنجان اجرای طرح ضیافت اندیشه را در راستای مبارزه علیه اقدامات دشمن اعلام کرد و تصریح کرد حضور در این طرح مشت محکمی بر دهان دشمنان بود.

حجت الاسلام فرجی با بیان اهمیت رعایت حجاب در جامعه ابراز امیدواری کرد: با رعایت حجاب در جامعه می توانیم انقلاب اسلامی را زنده نگه می داریم.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه زنجان در بخش دیگری از این سخنرانی به اظهارات نماینده مجلس در خصوص خواندن قرآن در مدارس اشاره کرد و گفت: کشور امریکا در نظر دارد برای تربیت نسل شجاع باید قرآن خوانده شود.

حجت الاسلام فرجی روحانیت را خادم همه جامعه اعلام کرد و گفت: روحانیت در برطرف کردن شبهات افراد جامعه نقش مهمی را ایفا می کنند.

قرعه کشی مسابقات فوق برنامه طرح ضیافت، اجرای برنامه توسط گروه آوای دستان به سرپرستی علی اروینی و تقدیر از مدرسین کلاس های آموزشی طرح از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه دانشگاه زنجان بود