شیر گاز به مدارس کشور وصل شد/ تامین 41 هزار مدرسه برای کلاس ششم ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی در سومین روز از اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور که در مرکز همایشهای رازی در حال برگزاری است گفت: شرکت گاز موظف شده است که در هر نقطه ای از کشور عملیات عمرانی دارد گاز کشی داخل مدارس هر روستا یا شهر نیز انجام دهد.

وی افزود: اعتبارات امسال سازمان نوسازی یک هزار و 300 میلیارد تومان است که به این میزان باید اعتبارات استانی و متفرقه را نیز اضافه کرد. این در حالی است که سال 1384 اعتبارات ما کمتر از 420 میلیارد تومان بوده است . سال گذشته اعتبارات ما نزدیک به یک هزار و ششصد میلیارد تومان است.

به گفته رئیسی اعتبارات دائمی ما استانی است و متوسط اعتبارات استانی 11 درصد بوده است. در سال 1391 وضع اعتبارات مصوب شده برای سازمان نوسازی در تاریخ آموزش و پرورش بی نظیر بوده است.

وی ادامه داد: از سال 1390 تاکنون هر روز 10 پروژه مدرسه تحویل داده می شود که این میزان مساوی با هر ساعت دو کلاس است. یعنی در هر 10 ثانیه یک متر مربع به فضای آموزشی اضافه می شود.

تامین 41 هزار کلاس ششم ابتدایی

رئیسی با اشاره به تامین کلاسهای ششم ابتدایی تصریح کرد: 41 هزار کلاس ششم ابتدایی در کل کشور نیاز است که از این میزان چهار هزار کلاس راهنمایی به ششم ابتدایی اختصاص داده شده است. همچنین چهار هزار و 400 کلاس بخشی از پروژه های تحویلی مهر ماه است. هفت هزار و 700 کلاس تغییر کاربری داده است. همچنین دو هزار و 300 کلاس تک کلاسه ایجاد شده و سه هزار کلاس نیز به صورت پیش ساخته برای ششم ابتدایی ها تامین شده است.

وی به ضرورت ساخت و توسعه فضاهای ورزشی و تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته مصوب شد که 20 درصد از بودجه یک درصدی تربیت بدنی کل کشور به ما اختصاص داده شود که امسال نیز این موضوع تصویب شد و د راختیار سازمان نوسازی قرار گرفته است.

رئیسی با اشاره به مسکن مهر گفت: در نیمه سال 1387 قانون بودجه 91 تصویب شد که دولت موظف به ساخت مسکن مهر با همه زیرساختهایش است که زیرساختهای آموزشی را نیز دولت باید تامین کند.

وی از مطرح شدن معافیت آموزش و پرورش از عوارض شهرداری و انشعابات در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح قرار است یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود که امید است این موضوع به تصویب نمایندگان برسد.