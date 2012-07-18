ریل اقتصادی کشور باید از مسیر نفت به مسیر مالیات تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: زمانی که نفت برای نخستین بار در مسجد سلیمان استخراج شد، فرصتی برای توسعه اقتصاد ایران بود که در شرایط کنونی به تهدیدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده و امروزه تنها راهکار برون رفت از این وضعیت، تکیه بر درآمدهای مالیاتی است.

وی گفت: پرداخت مالیات یک تکلیف شرعی و قانونی برای مردم محسوب می شود و تغییر نگاه به آن به عنوان تامین کننده درآمدهای بودجه‌ ای بدون فرهنگ سازی محقق نمی ‌شود.

وی افزود: دستگاه‌ های دولتی باید جزو پیشتازان پرداخت مالیات باشند زیرا درآمدهای مالیاتی صرف تکمیل و شتاب بخشی به اجرای پروژه های عمرانی کمک می کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: انعطاف پذیری قوانین مالیاتی و ارائه تسهیلات به مودیان در راستای تقویت و نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی سبب می‌ شود سرمایه‌ گذاران به سمت تامین نیازهای اجتماعی جامعه سوق داده شوند که این مهم در کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه مردم با توجه به سابقه ذهنی نادرست خود نسبت به چگونگی مصرف مالیات انتقاد دارند، گفت: با اطلاع رسانی مناسب و آگاهی بخشی به مردم نسبت به اهمیت مالیات و اثرات زیانبار عدم وصول به موقع آن بر بدنه اقتصادی دولت، می‌ توان همراهی و همگامی مردم در پرداخت مالیات را افزایش داد.

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار افزود: ‌سال گذشته 90 درصد سهمیه پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان وصول شد که این میزان 25 درصد نسبت به سال 89 افزایش داشت.

حمید شیخ اسدی اظهار داشت:در نخستین سال تسلیم اظهارنامه مالیات به روش الکترونیکی با توجه به شرایط و امکانات استان با ثبت 65 هزار اظهارنامه الکترونیکی، رتبه چهارم را در کشور کسب کردیم.

وی گفت: متاسفانه قطعی مکرر و اختلال در شبکه اینترنت با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده است.

وی همچنین افزود: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 31 تیرماه است و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست.