همایش ملی مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی خانواده در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ظهر روز چهارشنبه در این همایش گفت: همایش ملی مددکاری اجتماعی با محوریت موضوع طلاق و بررسی راهکارهای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شده است.

رضا ربیعی افزود: خانواده سالم، نقش رسانه در سلامت خانواده، نقش سیاست گذاری اجتماعی در سلامت خانواده، شناخت و بررسی عوامل موثر در سلامت خانواده و نقش مددکار در پیشگیری از آسیب ها از دیگر محورهای مورد بحث در این همایش است.

وی ادامه داد: از مجموع 90 مقاله واصله به دبیرخانه همایش 17 مقاله برای ارائه در همایش انتخاب و 20 مقاله به صورت پوستر در فضای برگزاری همایش ارائه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در ادامه به اجرای طرح کاهش طلاق در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف تحکیم بنیان خانواده با الهام از احکام دین مبین اسلام و استفاه از ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی استان مرکزی اجرا می شود.

ربیعی گفت: با توجه به رسالت اصلی سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی طرح فوق تصویب و با تشکیل کمیته پیشگیری از طلاق ، سند پیشگیری از طلاق در استان تدوین و از اردیبهشت ماه امسال به اجرا در آمد.

وی با اشاره به آموزش های قبل از ازدواج بهزیستی و نقش آنها در کاهش آمار طلاق افزود: این آموزش ها نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق در 3 سال اول زندگی داشته است.