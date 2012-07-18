گسترش دیپلماسی عمومی توسط نمایندگیهای داخلی وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به افتتاح نمایندگی وزارت خارجه در استان هرمزگان، بیان داشت: در حال حاضر 15 نمایندگی وزارت خارجه در داخل کشور فعال هستند که یکی از فلسفه های تشکیل آنها ثبت امور مربوط به تولد، وفات، ازدواج و طلاق اتباع خارجی در کشورمان است.

وی ادامه داد: همچنین این نمایندگیها کار صدور ویزا در استانهایی را که پروازهای بین المللی از طریق فرودگاههای آنها انجام می شود را انجام می دهند.

معاون کنسولی وزارت خارجه فلسفه دیگر تشکیل نمایندگیهای این وزارتخانه در داخل کشور را ایجاد یک مرکز اطلاعات از اهالی استانهای مختلف که در خارج کشور زندگی می کنند، عنوان کرد و افزود: در این نمایندگی ها اطلاعاتی از ایرانیانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در شهرهای محل تولد خود هستند جمع آوری می شود تا در بخشهای مختلف همچون گردشگری از این افراد استفاده شود.

قشقاوی تصریح کرد: عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی میان مراکز استانهای کشورمان با دیگر شهرهای جهان و همچنین تائید اسناد تجاری بین المللی از جمله دیگر اقداماتی است که در نمایندگیهای داخلی وزارت امورخارجه انجام می شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات نمایندگیهای داخلی وزارت خارجه، اظهار داشت: به عنوان مثال تائید اسناد تجاری برای ترددهای زمینی و دریایی یکی از اقدامات این نمایندگی هاست که موجب سهولت کار می شود و یا دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شهر مقدس قم وظیفه ارتباط با مراجع و علما و ارائه بولتنهای خبری از اخبار بین المللی به این بزرگان را برعهده دارد.

معاون کنسولی وزارت امورخارجه عنوان کرد: در مجموع نمایندگیهای داخلی وزارت خارجه وظیفه بسیار مهم گسترش دیپلماسی عمومی از طرق حضور در رسانه های استانی و ارتباط با نخبگان و دانشگاهها را برعهده دارند و می توانند در بین المللی کردن یک استان نقش موثری داشته باشند.

قشقاوی تعداد اتباع خارجی حاضر در استان هرمزگان را حدود 90 هزار نفر اعلام کرد و گفت: استان هرمزگان در کنار تنگه هرمز گلوگاه استراتژیک جهان واقع شده و روزانه حدود شش هزار تریلر کامیون حامل بار در آن تردد می کنند که نمایندگی وزارت خارجه در این استان می تواند کار تائید اسناد تجاری را انجام دهد.

وی اضافه کرد: همچنین استان هرمزگان از ظرفیتهای بسیار خوب سرمایه گذاری برخوردار است که نمایندگی وزارت امورخارجه می تواند در جذب این سرمایه ها نقش فعالی را ایفا کند.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امورخارجه با تاکید بر گسترش دیپلماسی عمومی، عنوان کرد: وزارت امورخارجه در داخل کشور تنها خود را در تهران محصور نکرده و با ایجاد نمایندگیهایی در استانهای مختلف به دنبال گسترش دیپلماسی عمومی در داخل کشور است.

قشقاوی همچنین به مسئولان استان هرمزگان پیشنهاد داد تا شورای روابط خارجی در استان هرمزگان تشکیل شود.