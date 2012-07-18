به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فاطمی نیا ظهر روز چهارشنبه در همایش اقامه نماز استان سمنان در محل استانداری سمنان با تاکید بر اقامه نماز جماعت در دستگاه های اجرایی این استان، افزود: راه تطهیر جامعه اقامه نماز است.

وی خطاب به دستگاه های اجرایی استان سمنان اظهار داشت: اقامه و برپایی نماز سرمایه معنوی است و در این راه نباید کوتاهی شود، چون نماز جامعه را بیمه و در برابر ناهنجاری ها مقاوم می‌کند.

فاطمی نیا ضمن تاکید بر تلاش همگانی در جهت اقامه نماز جماعت، عنوان داشت: اگر در برابر ناهنجاری های جامعه بی تفاوت باشیم، خود را در راه هدایت، اصلاح و خوشبختی جامعه گمشده خواهیم دید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان نیز در این همایش گفت: یک میلیارد و 650 میلیون ریال برای ایجاد، توسعه و تجهیز نمازخانه ها و توسعه فرهنگ اقامه نماز در دستگاه های اجرایی این استان، اختصاص یافته است.

آقا محمد همتیان به مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان اختیار داد که از بخش اعتبارات جاری و تملک دارایی برای برگزاری هرچه بهتر نماز در نهادها و دستگاه های اجرایی هزینه کنند.

وی اظهار داشت: نماز وظیفه ای است که خدا بر دوش همه ما گذاشته است و باید از عهده این فریضه الهی به خوبی بر بیاییم.

در این همایش همچنین درباره مباحثی نظیر توجه به برنامه ریزی عملیاتی برای اقامه نماز در دستگاه های اجرایی و ایجاد روش های خلاقانه برای دعوت به اقامه نماز به ویژه برای جوانان بحث و تبادل نظر شد.