گفتمان حاکم بر مدیران سینمایی حرکت به سمت آفرینش آثار فاخر است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری، ظهرچهارشنبه در همایش هنر، زبان و تکنولو‍ژی در مشهد اظهار کرد: اما اگر نظریه و گفتمان ملی در پژوهش های بنیادین و روش شناسی در فهم و درک بین هنر و تکنولوژی محقق نشود، نمی توان به این نقطه مطلوب و آرمانی دست یافت.

ایران به برکت گفتمان دینی جایگاه شایسته ای در حوزه سینمایی دارد

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت گفتمان دینی، انسانی و ارزشی خود به عنوان الهام بخش اندیشه ها و آرمان های الهی و انسانی و با به خدمت گرفتن سینمای متعالی جایگاه بایسته و شایسته ای در جهان به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: بزرگترین پرسش را که صنعت سینما از جامعه علمی و دانشگاهی دارد این است که چگونه پژوهش های بنیادین با هدف ترسیم چشم انداز سینمای متعالی در آینده شکل خواهد گرفت.

شمقدری عنوان کرد: حال که تمام شئون زندگی با تغییرات و پیچیدگی های روز افزون فن آوری در حال دگرگونی است پیش بینی می شود فرآیند خلاقیت و آفرینش آثار هنری مسیر متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه کند اگر چه هویت و ماهیت اثر و پیام یک جهت بیشتر ندارد.

وی تاکید کرد: امروز صنعت سینما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یافته ها و تلاش های علمی و فکری محققان برای ممزوج کردن مرزهای تعاملی و تقابلی بین هنر و تکنولوژی است.

سینما همراه با فن آوری

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صنعت سینما گفت: سینما از یک سو باید متعالی باشد و از سوی دیگری باید با بیان و زبان هنری همراه باشد و از منظر دیگر همزاد و همراه فن آوری باشد.

وی با بیان اینکه هنر یکی از موهبت های بزرگ خداوند به انسان و هدیه ای الهی است، افزود: به تعبیرمقام معظم رهبری هیچ اندیشه ای مادامی که به زیور هنر آراسته نشود ماندگار نخواهد بود.

هنر واقعی متعالی است

وی ادامه داد: هنر وقتی در بیان صفات و ارزش های انسانی از جمله عدالت، انسانیت، اخلاق و معنویت درآید متعالی می شود و می توان گفت، هنر واقعی همان هنر متعالی است.

وی بیان کرد: امروزه پاسخگویی به این سوال برای محققان و کارشناسان این حوزه کار ساده ای نیست، که سینما محصول هنر است یا محصول فناوری و آیا تکنیک های هنری و زبان هنری به کمک فن آوری آمده یا فن آوری به کمک هنر آمده است.

شمقدری افزود: این درهم تنیدگی و پیچیدگی است که سینما را به عنوان عالی ترین سطح خلاقیت و نوآوری هنر و تکنولوژی بازتابانده است.

نظریات گوناگون در خصوص هنر، تکنولوژی و سینما

وی با بیان اینکه در خصوص هنر و تکنولوژی و سینما چند نظریه وجود دارد، افزود: عده ای معتقدند سینما به لحاظ گستردگی و اثر بخشی ذات هنر در راس هنرهاست و دسته دوم بر این باورند، که سینما هنر است اما تحت سیطره تکنولوژی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: گروه سوم اعتقاد دارند که سینما ماهیت تکنولوژی دارد و اصلا هنر به شمار نمی رود و نگاه چهارمی هم وجود دارد که معتقد است سینما تلفیق هنر و تکنولوژی است.

وی با اشاره به نظریه تلفیق هنر و تکنولوژی تصریح کرد: طرفداران این نظریه به دو بخش تقسیم می شوند عده ای معتقدند که همنشینی و همکاری متقابلی بین هنر و تکنولوژی وجود دارد و در مقابل آن نگرش تعاملی نگرش تقابلی قرار دارد که ساحت یکی ساحت دیگری را نابود می کند.

تلفیق دو حوزه سینما و هنر با یکدیگر است

وی افزود: نگاه پنجمی هم به شکل افراطی در خصوص سینما، هنر و تکنولوژی وجود دارد که بر این اعتقاد است که سینما خود هنر است چه از ساحت هنر وام گرفته باشد یا نگرفته باشد.

شمقدری عنوان کرد: خود تکنولوژی سینما در اصل هنر جدید در کنار هنرهای دیگر بوده و در مقابل این نظریات گوناگون و بعضا متضاد آن چیزی که غیر قابل کتمان است تلفیق دو حوزه سینما و هنر با یکدیگر است.

تعامل با تکنولوژی نیازمند بصیرت و هوشمندی است

وی با تاکید بر اینکه ذات تکنولوژی دولبه است، گفت: تکنولوژی از یک سو نابود کننده گذشته و از سوی دیگر آفریننده آینده است و از یک سو سنت ها و شیوه های گذشته را بی هیچ مصلحتی نابود می کند و تکنیک و شیوه های جدید را بی هیچ گزینشی می آفریند.

شمقدری با بیان این مطلب که تعامل با تکنولوژی نیازمند بصیرت و هوشمندی است، یادآور شد: تنها راز و رمز ماندگاری در این عرصه، خلاقیت و نوآوری و حضور اندیشمندان و صاحبنظران و محققان مولد است.

وی تاکید کرد: فهم و درک بصری مخاطبان جهانی امروز از سینما زبان مشترک ساده و قابل فهمی را به ارمغان آورده است.

سینما بخش مهمی از تخیل آدمی را به اسارت درآورده است

وی گفت: امروز سینما بخش مهمی از تخیل آدمی را به اسارت خود در آورده و تکنولوژی و خلاقیت های هنری راه نفوذ بر ذهن ها و افکار و اندیشه های بشری را تسهیل و ساده کرده است.

شمقدری تاکید کرد: اگر زبان مشترک جدید یعنی سینما در ترسیم عدالت و آگاهی و کمال جویی بشر به خلق واژگان مشترک جهانی دست نیابد آنگاه عرصه سینما یکسره در خدمت بردگی انسان در تمناهای نفسانی و غرایز و زندگی حیوانی او خلاصه خواهد شد.

وی تصریح کرد: زبانی که بخواهد پیام های متعالی و افکار بلند و آرمان های الهی و معنوی را عرضه کند قادر خواهد بود با دو بال هنر و تکنولوژی به پرواز درآید و انسان را از ناسوت به ملکوت برساند و امروز جمهوری اسلامی با اتکاء به آرمان های بلند انقلاب اسلامی سینما به این توانایی رسیده است.

سینمای خانگی امروز 600 میلیون مخاطب دارد

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل خالی شدن سینماها از تماشاگر تصریح کرد: در حوزه نمایش خانگی در گذشته 40 میلیون نسخه فیلم تولید می‌شد که امروز به 150 میلیون رسیده واگر هر نسخه را 4 نفر نگاه کنند مخاطبین تلویزیون به 600 میلیون نفر خواهد رسید.

رئیس سازمان سینمایی کشور افزود: ضریب اشتغال در سینمای ایران 9 درصد بوده در حالی که این رقم در جهان 7 درصد است.

هنر، زبان و تکنولوژی تعریف جهت دار و معنا بخشی از صفت سینماست

شمقدری با اشاره به همایش هنر، زبان و تکنولوژی گفت: این همایش با ترکیب سه وجهی خود یعنی هنر، زبان و تکنولوژی تعریف جهت دار و معنا بخشی از صفت سینما است.

وی ادامه داد: این همایش می تواند بخشی از تجربه های فطری و غیرآکادمیک را در قالب رفتارهای آکادمیک و علمی تحلیل و بررسی کند و نظریه و تئوری تولید کند.

وی بیان کرد: امیدوارم با برگزاری اولین همایش بین المللی بین رشته ای هنر، زبان و تکنولوژی، بتوان با بهره وری از نظریات محققان، نخبگان، هنرمندان وسینما گران گام های بلندتری در این مسیر برداشت و راهکارهایی را برای پایان دادن به ناملایمات در جهان معاصر، ارائه داد.