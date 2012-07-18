یک میلیون شناسنامه مکانیزه در زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب حسنی ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران ثبت احوال استان زنجان سازمان ثبت احوال را یک سازمان فرهنگی و حاکمیتی یاد کرد و افزود: دراین راستا سازمان فرهنگسازی را در اولویت کاری خود دارد.

وی ادامه داد: در طول 80 ماه مدیریتی سازمان بر فرهنگسازی مانور داده است.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان زنجان، با اشاره به اهمیت ثبت احوال در توسعه پایدار جامعه گفت : برنامه ریزی برای توسعه هر جامعه ای نیازمند آمارو اطلاعات دقیق است.

حسینی تاکید کرد: در حکومت امام علی (ع) ثبت احوال پس از دستگاه قضایی مهم ترین نقش را در تحقق اهداف حکومت اسلامی داشته است.

وی افزود: استان زنجان زتبه دوم را در صدور سند مکانیزه را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر کل سازمان ثبت احوال کشور، رتبه برتر درتکریم ارباب رجوع را از سوی اداره کل ثبت احوال استان زنجان از جمله موفقیت های این سازمان برشمرد.

حسینی یاد آور شد: خدمت صادقانه ،قدرشناسی نسبت به یکدیگر، تکریم ارباب رجوع و حفظ اموال بیت المال از ارزش های جاری در ثبت احوال استان زنجان است.