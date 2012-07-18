به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین ظهر روز چهارشنبه در چهارمین نشست ستاد استانی تسهیل امور واحدهای تولیدی استان سمنان با عنوان اینکه 30 درصد مشکلات واحدهای تولیدی، شاخص مالی نیست، گفت: 70 درصد از مشکلات و مراجعه واحدهای تولیدی، شاخص مالی است که دولت تلاش دارد با تامین تخصصی منابعی از این مشکلات را برطرف نماید.

وی با قبول این بحث که واحدهای تولیدی کشور و استان سمنان با مشکلات مالیاتی درگیر هستند، افزود: نظام مالیاتی در کشور مشکل دارد و بیشتر از اینکه تولید محور باشد درآمد محور است.

فاطمی امین با اشاره به تشدید تحریم های دشمن بر اقتصاد کشور عنوان داشت: تحریم هزینه هایی در بر دارد اما فرصت های ایجاد شده در قبال تحریم نیز بسیار بیشتر از تهدید آن است، گفت: مسلم است که تحریم در کوتاه مدت هزینه دارد ولی در بلند مدت، نتایج بسیار مثبتی در کشور به ثمر خواهد نشست.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: هیئت دولت برای رفع مشکلات اجرایی بین دستگاه های اجرایی به استانداران، اختیار تصمیم گیری داده است که استانداران با این اختیار می توانند با تصمیم خود آن مشکل را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل و بهره برداری 200 پروژه در حوزه صنعت و معدن و تجارت در طرح مهر ماندگار نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال نیاز است که طبق برنامه تا تیرماه سال آینده باید به بهره برداری برسد.

فاطمی امین در پایان یادآور شد: در قالب حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی صنعتی، تاکنون در قالب برنامه هدفمندی یارانه ها نزدیک به یک هزار میلیارد ریال به صورت بلاعوض و در قالب یک خط اعتباری انرژی با کارمزد سه درصد اختصاص و 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.