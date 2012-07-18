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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

یعقوبی خبر داد:

اجرای طرح پزشک خانواده در بیمارستان صحرایی تخصصی سیه رود جلفا

اجرای طرح پزشک خانواده در بیمارستان صحرایی تخصصی سیه رود جلفا

جلفا - خبرگزاری مهر: بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا(س) شهرستان جلفا در راستای طرح پزشک خانواده 64بیمار چشمی نیازمند به عمل جراحی را شناسایی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظهر امروز چهار شنبه در حاشیه بازدید از این بیمارستان صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهارداشت: 64 بیمار نیازمند عمل جراحی چشم شناسایی شده توسط بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا (س) سیه رود جلفا طی اعزام به بیمارستان علوی تبریز منتقل و تحت عمل جراحی رایگان چشم قرار گرفتند.

دکترعلیرضا یعقوبی افزود: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فاطمه الزهرا(س)شهرستان جلفا پنجمین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صحرایی در استان است.

وی گفت: پیگیری های لازم پس از عمل جراحی جهت کسب سلامت کامل این بیماران انجام خواهد شد.

یعقوبی زمان برپایی این بیمارستان را یک هفته اعلام کرد و اضافه کرد: بیمارستان صحرایی که به همت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دستگاه های مربوطه در منطه مرزی سیه رود برپا شده است.

کد مطلب 1653321

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