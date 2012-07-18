اجرای طرح پزشک خانواده در بیمارستان صحرایی تخصصی سیه رود جلفا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظهر امروز چهار شنبه در حاشیه بازدید از این بیمارستان صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهارداشت: 64 بیمار نیازمند عمل جراحی چشم شناسایی شده توسط بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا (س) سیه رود جلفا طی اعزام به بیمارستان علوی تبریز منتقل و تحت عمل جراحی رایگان چشم قرار گرفتند.

دکترعلیرضا یعقوبی افزود: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فاطمه الزهرا(س)شهرستان جلفا پنجمین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صحرایی در استان است.

وی گفت: پیگیری های لازم پس از عمل جراحی جهت کسب سلامت کامل این بیماران انجام خواهد شد.

یعقوبی زمان برپایی این بیمارستان را یک هفته اعلام کرد و اضافه کرد: بیمارستان صحرایی که به همت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دستگاه های مربوطه در منطه مرزی سیه رود برپا شده است.