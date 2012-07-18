آموزش الکتروتیک موثر در اهداف تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه خبری آموزش و پرورش مازندران، منیره موحدی در جمع معاونان آموزش ابتدایی استان به لزوم شاداب سازی مدارس اشاره کرد و گفت: بی‌ شک فضای شاداب و دوست‌ داشتنی تاثیر زیادی در شکوفایی استعدادها، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی، کارایی، پویایی و زنده‌دلی دانش‌ آموزان دارد.



معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مدرسه با نشاط موجب باروری جسم و اندیشه کودکان و دانش‌ آموزان می‌شود تصریح کرد : مدرسه نباید برای کودکان تداعی‌ کننده روزهای سخت، بی‌روح و یک فضای دلسرد‌ کننده و پر از استرس و هیجانات روحی نامناسب باش.

وی با اشاره به اینکه، درسال تحصیلی جدید اولویت هوشمند سازی با کلاس های ششم است افزود: ایجاد مدارس هوشمند از کارهای اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و تحولی شگرف رادر فراگیری دانش آموزان و شیوه تدریس فراهم می آورد و بسیاری از کاستی های موجود در روش های سنتی آموزش را پوشش می دهد.

دانش آموزان مدیر امروز در مدرسه و مدیر فردا در جامعه هستند

داود روستایی، قائم مقام سازمان دانش آموزی کشور در جمع تشکیلات فرزانگان مازندران، برخی از اصول ومبانی معرفتی و پیام های تربیتی تشکیلات دانش آموزی را برشمرد و گفت: در سازمان دانش آموزی پنج اصل مهربانی، نظم،، تهذیب نفس، تحصیل علم، ورزش، همفکری، همدلی، همکاری را سرلوحه کار خود قرار دادیم.



وی افزود: دانش آموز یک پتانسیل و جایگاه تعریف شده ای دارد و در جامعه ما تولید فکر می کند زیرا دانش آموز مدیر امروز در مدرسه و مدیر فردا در جامعه است.



وی توجه دانش آموزان به مسائل تربیتی و اصول اخلاقی مورد نظر سازمان که از مبانی معرفتی دینی و قرآن و روایات اخذ شده است را ضروری دانست و افزود: اسلام دین مهربانی ،نظم ،محبت و همدلی بوده و در سایه این رهنمودها ست که مسائل اساسی اخلاقی درمان می شود.