جاده های آذربایجان شرقی بوی خون می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، این اواخر تقریباً روزی نبوده که خبری ناگوار از سوانح جاده ای و مرگ و میر هموطنانمان در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی را روی خروجی خبرگزاری ها و روزنامه ها نبینیم و یا از رادیو و تلویزیون نشنویم.

با همه این اوصاف و به رغم تائید تلویحی مقامات مسئول در افزایش قابل توجه فوتی های ناشی از تصادفات طی چند روز گذشته در آذربایجان شرقی، اما فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی مدعی است تصادفات تیر امسال در مقایسه با تیر سال گذشته کاهش نشان می دهد.

به گفته این مقام مسئول، تعداد فوتی های ناشی از سوانح جاده ای آذربایجان شرقی در تیر سال گذشته 71 نفر بود که این رقم تا بیست و پنجم تیر امسال به 60 نفر کاهش یافته است.

در این میان، جان باختن دو نفر در روز در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی حرف ساده ای نیست، ولی نکته قابل تامل اینکه در خصوص کشته شدن حتی این تعداد، هیچ یک از مسئولان، واکنش درخوری را نشان نداده و خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی و تبیین علل این سوانح به همراه ارائه توصیه های راهگشا به مردم نمی دانند.

ضرورت تعامل نزدیک رسانه ها و پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی از جمله مسئولانی است که با تائید افزایش سوانح جاده ای برون شهری در استان، تعامل نزدیک رسانه ها و پلیس را در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مردم و فرهنگ سازی لازم ضروری توصیف می کند.

سرهنگ سیدعلی پورپیغمبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس خود را در چنین مقاطعی پاسخگو می داند اما باید رسانه ها نیز همکاری لازم را داشته باشند و فرصت ارائه چنین مباحث و نیز آگاه سازی مردم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته درخواست پلیس برای حضور در برنامه های رادیو و تلویزیون محلی بی پاسخ مانده است، رسانه ها را به همکاری بیشتر با پلیس در ارائه آموزش ها و بیان اصول پیشگیری فراخواند و اظهار داشت: گاهی، برخی رسانه ها برخورد تند پلیس در اعمال قانون را برجسته می کنند اما ارتباط مستمر با پلیس برای نقش آفرینی در ارتقای سهمشان از برقراری امنیت ترافیک را ندارند.

وی در بیان دلایل افزایش حجم سوانح جاده ای در روزهای گذشته، افزود: با توجه به فرصت کم باقیمانده از تعطیلات تابستان تا ماه ماه مبارک رمضان، اغلب هموطنان در جریان سفر، نسبت به استراحت بی توجه اند و اغلب تصادفات به همین دلیل رخ می دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی گفت: دلیل عمده تصادفات منجر به جرح و فوت، واژگونی ناشی از خواب آلودگی است.

وی افزود: با توجه به طولانی بودن روزها در فصل تابستان، حجم تردد خودروها در این ساعات طولانی، توزیع و بارترافیکی در طول روزهای تابستان نسبت به سایر ایام سال کمتر است و لذا سرعت خودروها افزایش یافته و میزان تصادفات بیشتر می شود.

سرهنگ پورپیغمبر گفت: برای کاهش تصادفات و سوانح جاده ای باید عزم عمومی و همگانی وجود داشته باشد و علاوه بر احساس مسئولیت پلیس و رسانه ها، دستگاه هایی مانند راه و شهرسازی، شهرداری ها، میراث فرهنگی، فرمانداری ها و بخشداری ها دست در دست هم دهند.

وی یک نکته دیگر هم در زمینه اهمیت امنیت ترافیکی گفت. او با بیان اینکه افزایش تعداد گردشگران باعث افتخار نیست، تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه، افزایش تعداد گردشگران و بالیدن به آمارهای مرتبط با آن باید توام با ایمنی ترافیک باشد.

لزوم مدیریت سرعت وسایل نقلیه توسط پلیس



در همین حال، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مجموعه تحت مدیریتش وظایف محوله در خصوص به حداقل رساندن تاثیر عوامل جاده ای در تصادفات را به خوبی انجام می دهد، ارتکاب رانندگان به سرعت غیرمجاز را یکی از اصلی ترین دلایل سوانح جاده ای بیان کرد و گفت: مدیریت سرعت، بر عهده پلیس است.

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آذربایجان شرقی مجموعاً 13 هزار کیلومتر آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی آسفالته و راه فرعی شوسه وجود دارد که راه و شهرسازی استان متناسب با استانداردهای تعریف شده، وظایف خود را به بهترین نحو انجام می دهد.

وی با بیان اینکه خط کشی، نصب تابلو و علایم راهنمایی و رانندگی و نیز رفع نقاط حادثه خیز از مهم ترین محورهای فعالیت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در این خصوص است، اظهار داشت:با همه این اوصاف، وقتی خودرویی با سرعت 180 کیلومتر در جاده دچار سانحه می شود، چه قصوری از راه و شهرسازی سرزده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی اضافه کرد: تاثیرعوامل جاده ای در تصادفات را نمی توان انکار کرد اما به نظر می رسد باید سرعت وسایل نقلیه مدیریت شود که پلیس عهده دار این وظیفه است.

وی با تشریح عملکرد اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در رفع نقاط حادثه خیز گفت: تا کنون بیش از 130نقطه حادثه خیز اولویت دار محورهای مواصلاتی استان با ایجاد تقاطع غیرهمسطح، ایجاد تقاطع های تی شکل، نصب تابلو، خط کشی و... از بین رفته و ساماندهی 24 نقطه حادثه خیز دیگر در سال جاری در دستور کار است.

علیزاده، از مردم خواست، با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علایم هشدار دهنده نصب شده در سطح محورهای مواصلاتی، از به مخاطره افتادن سلامتی شان جلوگیری کنند.

وی همچنین با بیان اینکه سرعت رشد وسایل نقلیه متناسب با سرعت توسعه راه ها نیست، افزود: البته در آذربایجان شرقی کارهای خوبی صورت گرفته که افتنتاح آزادراه پیامبر اعظم(ص) مهم ترین آنهاست و اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در نظر دارد تا شهریور امسال 17 کیلیومتر باقیمانده این آزاد راه را به همراه کنارگذر غربی تبریز به بهره برداری برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: در زمینه توسعه آزادراه ها و یا بزرگراه ها، دولت محدودیت منابع دارد و باید تدابیر خاصی در این خصوص اتخاذ و اجرایی کرد که بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی یکی از این راهکارهاست.

علیزاده، همچنین با یادآوری اینکه 75 درصد سوانح جاده ای عامل انسانی دارد، فرهنگ سازی برای کاهش حجم تصادفات و کاهش تلفات این سوانح را مورد تاکید قرار داد.

تدابیر پلیس راه آذربایجان شرقی برای کاهش تلفات جاده ای



در همین حال، رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی پلیس برای کاهش تلفات مربوط به سوانح جاده ای، تدابیر مجموعه تحت مدیریتش در روزها باقیمانده تابستان تا ماه رمضان و پس از این ماه مبارک را تشریح کرد.

سرهنگ حسن فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استقرار نفرات پیاده پلیس راه در نقاط پرحادثه، برپایی سکوهای عبرت در ورودی پاسگاه های پلیس راه با نمایش لاشه اتومبیل های تصادفی در معرض دید انظار عمومی و تقویت کنترل نامحسوس و محسوس تیم های گشت پلیس راه از مهم ترین این تدابیر است.

وی افزود: علاوه بر پائین بودن سرویس دهی جاده ها، کمرنگ بودن فرهنگ رانندگی و بی مسئولیتی هموطنانمان، افزایش تلفات در تصادفات اخیر آذربایجان شرقی را باعث شده است.

سرهنگ فرجی، گفت: عدم برنامه ریزی و مدیریت سفر به همراه داشتن عجله وشتاب علل عمده بروز تصادفات است که توام شدن این شتاب با خواب آلودگی و خستگی به بروز حوادث ناگوار مرگ و میر هموطنانمان می شود.

به گفته رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در مسیرهای دوطرفه، سبقت غیرمجاز و برخورد شاخ به شاخ وسایل نقلیه با همدیگر و در بزرگراه ها و آزادراه ها، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ دلیل عمده بروز سوانح و تلفات جاده ای می شود.

وی در عین حال آماری از تلفات سوانح جاده ای آذربایجان شرقی در تیر سال جاری ارائه کرد که نشان می دهد میزان فوتی ها تا بیست و پنجم این ماه، 60 نفر است.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی ادامه داد: تصادفات منجر به فوت تا بیست و پنجم تیر امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته 11 نفر کاهش نشان می دهد.

افزایش چشمگیر تلفات جاده ای در هفته گذشته و سکوت معنادار مسئولان امر، مردم آذربایجان شرقی را نگران کرده است.

با وجود اینکه آمارهای پلیس و پزشکی قانونی آذربایجان شرقی بیانگر کاهش تلفات سوانح جاده ای در آذربایجان شرقی طی تیرماه است اما به نظر می رسد 60 کشته در 25 روز، آمار چندان امیدوار کننده ای نباشد.

افکار عمومی در چنین شرایطی که هنوز تا رسیدن به شرایط مناسب در کاهش سوانح و کشته های جاده ای فرسنگ ها فاصله است، انتظار دارند که مسئولان با احساس مسئولیت و در تعامل نزدیک با رسانه ها، علاوه بر آگاه سازی شهروندان، آموزش های لازم را در مقاطع پراسترس تقویت کنند تا برنامه پیشگیری از وقوع این حوادث ناگوار به بهترین شکل ممکن محقق شود.

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گزارش: حامد عاطفی فر