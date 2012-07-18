رونمایی از تمبر یادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز/ غیبت مسئولان مدعو

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور قائم مقام بنیاد نخبگان، معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز، سخنگوی شورای شهر و همسر شهید مجید شهریاری برگزار شد، تمبر یادبود این جشنواره با در برداشتن شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رونمایی شد.

در این مراسم تمبر یادبود جشنواره به امضای دکتر قاسمی همسر شهید شهریاری، سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار و علیخانی سرپرست بنیاد ملی نخبگان استان البرز رسید.

جشنواره منطقه ای اختراعات البرز از روز سه شنبه کار خود را با حضور 158 طرح مخترعان استانهای تهران، البرز و قزوین آغاز کرده و تا روز پنج شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

سفر رئیس جمهور به البرز باعث شد مراسم افتتاحیه یک روز بعد از آغازبه کار جشنواره برگزار شود و این در حالی است که بنا به اعلام قبلی قرار بود سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم حضور داشته باشد.

سفر سلطانخواه به کشورهای آفریقایی مانع از حضور وی در این مراسم شد.

استاندار البرز و شهردار کرج نیز از دیگر مدعوین این مراسم بودند که به علت حضور در مراسم معرفی استاندار و شهردار نمونه کشور در تالار کشور در این مراسم غایب بودند.

در جشنواره منطقه ای اختراعات البرز، 88 طرح از تهران، 52 طرح از البرز و شش طرح از استان قزوین مورد داوری قرار خواهند گرفت.

مخترعانی که بنا به نتیجه داوری داوران جشنواره مخترع سطح سه شناخته و معرفی شوند از تسهیلات ویژه ای از قبیل دریافت وام بلاعوض سه تا پنج میلیون تومانی، تسهیلات نظام وظیفه و وام مسکن و ازدواج برخوردار خواهند بود.

ضمن آنکه در این جشنواره زمینه ای ایجاد شده تا شرکت های دانش بنیان با آگاهی از نوع فعالیت و طرح مخترعان، قرارداد همکاری جهت حمایت از طرح ها و تجاری سازی آنها منعقد شود.

جشنواره اختراعات منطقه ای البرز با همت بنیاد ملی نخبگان استان البرز و پشتیبانی بانک توسعه تعاون و موسسه اصلاح نهال بذرو نباتات البرز برگزار شده است.