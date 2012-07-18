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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

گزارش مهر/

رونمایی از تمبر یادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز/ غیبت مسئولان مدعو

رونمایی از تمبر یادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز/ غیبت مسئولان مدعو

کرج – خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه، تمبر یادبود جشنواره منطقه ای اختراعات البرز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور قائم مقام بنیاد نخبگان، معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز، سخنگوی شورای شهر و همسر شهید مجید شهریاری برگزار شد، تمبر یادبود این جشنواره با در برداشتن شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رونمایی شد.

در این مراسم تمبر یادبود جشنواره به امضای دکتر قاسمی همسر شهید شهریاری، سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار و علیخانی سرپرست بنیاد ملی نخبگان استان البرز رسید.

جشنواره منطقه ای اختراعات البرز از روز سه شنبه کار خود را با حضور 158 طرح مخترعان استانهای تهران، البرز و قزوین آغاز کرده و تا روز پنج شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

سفر رئیس جمهور به البرز باعث شد مراسم افتتاحیه یک روز بعد از آغازبه کار جشنواره برگزار شود و این در حالی است که بنا به اعلام قبلی قرار بود سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم حضور داشته باشد.

سفر سلطانخواه به کشورهای آفریقایی مانع از حضور وی در این مراسم شد. 

استاندار البرز و شهردار کرج نیز از دیگر مدعوین این مراسم بودند که به علت حضور در مراسم معرفی استاندار و شهردار نمونه کشور در تالار کشور در این مراسم غایب بودند.

در جشنواره منطقه ای اختراعات البرز، 88 طرح از تهران، 52 طرح از البرز و شش طرح از استان قزوین مورد داوری قرار خواهند گرفت.

مخترعانی که بنا به نتیجه داوری داوران جشنواره مخترع سطح سه شناخته و معرفی شوند از تسهیلات ویژه ای از قبیل دریافت وام بلاعوض سه تا پنج میلیون تومانی، تسهیلات نظام وظیفه و وام مسکن و ازدواج برخوردار خواهند بود.

ضمن آنکه در این جشنواره زمینه ای ایجاد شده تا شرکت های دانش بنیان با آگاهی از نوع فعالیت و طرح مخترعان، قرارداد همکاری جهت حمایت از طرح ها و تجاری سازی آنها منعقد شود.

جشنواره اختراعات منطقه ای البرز با همت بنیاد ملی نخبگان استان البرز و پشتیبانی بانک توسعه تعاون و موسسه اصلاح نهال بذرو نباتات البرز برگزار شده است.

کد مطلب 1653333

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