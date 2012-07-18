غرب با سکوت در مقابل کشتار میانمار چهره منافقانه خود را عیان ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین بیانیه ای در محکومیت نسل کشی مسلمانان میانمار صادر کرد. در این بیانیه آمده است: بر اساس اسناد موجود و گزارشات منابع خبری مستقل دنیا این فاجعه هولناک در فضای بی تفاوتی و حمایت ضمنی دولت و حاکمان نظامی کشور برمه به وقوع پیوست و لکه ننگین دیگری بر عملکرد سیاه حکومت ضد بشری آنان نقش بست. اسفناک تر آنکه جنایات صورت گرفته که مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود با سکوت کامل دولت های غربی و آمریکا، مجامع بین المللی و محافل حقوق بشری غرب همراه بود.

متن کامل این بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم



طی چند روز گذشته گزارشات متعددی در خصوص ارتکاب جنایات ضد بشری علیه صدها هزار نفر از مسلمانان ساکن میانمار انتشار یافت و پخش تصاویر ثبت شده از صحنه های فجیع این نسل کشی بی سابقه قلوب میلیونها مسلمان سراسر دنیا را جریحه دار کرد. بر اساس آخرین گزارشات منابع خبری نزدیک به یک هزار نفر از مسلمانان مظلوم برمه ای در جریان حملات متعصبانه و نژاد پرستانه گروهی از بودیست های ساکن این کشور قتل عام شده و آوارگی صدها هزار نفر دیگر را نیز در پی داشت.

تراژدی اسفناک این واقعه هولناک با تعرض وحشیانه بودائیست های افراطی به هزاران نفر از زنان و دختران بی دفاع و مظلوم مسلمان ساکن این منطقه تکمیل گردید و صحنه پلیدی از نابودی شرافت و انسانیت در تاریخ دنیا ثبت شد.



بر اساس اسناد موجود و گزارشات منابع خبری مستقل دنیا این فاجعه هولناک در فضای بی تفاوتی و حمایت ضمنی دولت و حاکمان نظامی کشور برمه به وقوع پیوست و لکه ننگین دیگری بر عملکرد سیاه حکومت ضد بشری آنان نقش بست. اسفناک تر آنکه جنایات صورت گرفته که مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود با سکوت کامل دولت های غربی و آمریکا، مجامع بین المللی و محافل حقوق بشری غرب همراه بود.



دولت های غربی که این روزها داعیه دار براندازی حکومت های مشروع و قانونی کشورهای خاورمیانه بوده و به هر بهانه واهی نظام سوریه را به اقدامات ضد بشری متهم می کنند، با سکوت در برابر این جنایت هولناک و نسل کشی آشکار بشریت نمایش مزورانه و چهره پردازی منافقانه خود را در برابر دیدگان بصیر جهانیان عیان ساخته اند. جالب آنکه خانم آن سانگ سوچی فعال بین المللی میانماری که جایزه صلح نوبل را نیز از آن خود کرده است و اخیرا به مجلس این کشور راه یافت، در برابر جنایات اخیر دولت برمه و بودیست های تندروی این کشور سکوت اختیار کرده و اعلام کرد که مسلمانان تبعه این کشور نیستند! هر چند مسلمانان برمه همانند سایر مردم این کشور از قدیم ساکنان بومی این منطقه بوده اند ولی با فرض صحت ادعای بانوی صلح برمه، آیا این نسل کشی واضح علیه انسان ها در هر کجای دنیا با هر تابعیت و ملیتی جایز است؟



این بی تفاوتی آشکار و سکوت ننگین مجامع حقوق بشری و بین المللی و داعیه داران دفاع از حقوق انسانی به عمق فاجعه افزوده و بودیست های افراطی را در تشدید حملات و تعدی علیه مسلمانان جری تر ساخته و شرایطی به مراتب اسفناک تر از گذشته پدید آورده است.



اکنون در این برهه حساس تاریخی که بسیاری از مسلمانان سراسر دنیا از خاورمیانه گرفته تا آسیای جنوب شرقی و دیگر نقاط دنیا در محاصره زنجیر های استبدادی و استکباری جانیان بشریت قرار گرفته و مظلومانه برای اعتلای اسلام و انسانیت و دستیابی به آرمان مدینه فاضله حکومت جهانی عدالت مبارزه می کنند، همگان وظیفه دارند که همبستگی و همدلی و اقدامات عملی خود را با مسلمانان رنجدیده و ستم کشیده برمه نشان دهند. بدیهی است که مردم مسلمان ایران اسلامی نیز همپای همه مسلمانان آزادیخواه دنیا در برابر این نقض آشکار حقوق بشری اسلام خواهان برمه کوتاه نخواهند نشست و از هر طریق ممکن ابراز همدردی خود را به اثبات می رسانند.



از دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه های متولی دیپلماسی کشورمان همچون وزارت امور خارجه نیز انتظار می رود که مسئله نسل کشی مردم مسلمان برمه را از طریق مجامع بین المللی به طور جد پیگیری کرده و با استفاده از تمامی ابزارهای موجود ضمن رسواسازی مدعیان دروغین حقوق انسانی و بشری، زمینه را برای محکومیت مرتکبین این فاجعه اسفناک در دادگاه های بین المللی فراهم سازد. همچنین وزارت امور خارجه کشورمان می بایست از طریق رایزنی های دیپلماتیک به دولت حاکم بر برمه فشار وارد کرده و از همه ابزارها برای جلوگیری از اعمال جنایات ضد بشری بیشتر علیه مسلمانان ستمدیده این کشور استفاده نماید.



امید است که با واکنش مناسب و هماهنگ مسلمانان سراسر دنیا در قبال تراژدی اسفناک نسل کشی مسلمانان برمه ای، شاهد وقوع اینچنین جنایات هولناکی علیه هیچ مسلمان آزاده ای در سراسر دنیا نباشیم.

