تربیت دینی و قرآنی در آموزش و پرورش ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در سومین روز از بیست و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش که هم اکنون در مرکز همایشهای رازی در حال برگزاری است، با بیان اینکه یکی از رسالتهای مهم آموزش و پرورش تربیت است اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش می کوشد تا با آموزشهای لازم، قابلیتهای انسان را بالا برده و افراد جامعه را برای مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی جامعه آماده کند.

وی ادامه داد: به هر میزان که سرمایه های انسانی از قابلیت برخوردار باشند، آن جامعه موفق تر خواهند بود، پس یکی از ارکان رشد جامعه و رشد و تعالی نیروی انسانی تربیت است که باید به عنوان یکی از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران آموزش و پرورش حاضر در اجلاس، افزود: شما در تربیت دانش آموزان چه معیاری را در نظر می گیرید و آیا همانگونه که به مسائل علمی دانش آموزان پس از پایان مقطع ابتدایی و راهنمایی و حتی متوسطه توجه دارید به نوع و میزان تربیت آنان نیز توجه می کنید؟

وی با بیان اینکه مدیران باید معیارهایی برای تربیت دینی دانش آموزان داشته باشند و به طور دقیق بدانند که دانش آموزان در چه حدی از تربیت هستند، افزود: وزارت آموزش و پرورش می کوشد تا با آموزشهای لازم، قابلیتهای انسان را بالا برده و افراد جامعه را برای مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی جامعه آماده کند.

تقوی در ادامه با طرح این پرسش که آیا متولی تربیت، امور تربیتی است و آیا اصولا تربیت می تواند متولی خاص داشته باشد، عنوان کرد: تربیت نباید متولی خاص داشته باشد و تمامی کسانی که در سیستم آموزش و پرورش نقش دارند و فعال هستند باید در تربیت دانش آموزان نیز مشارکت داشته باشند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه حضور تربیت در کل سیستم آموزش و پرورش کشور باید فعال باشد، ادامه داد: نباید عده ای در آموزش و پرورش، خود را کنار بکشند و بگویند که مسائل تربیتی مربوط به مربیان پرورشی و تربیتی است و در این زمینه مربی پرورشی باید پاسخگو باشد. مربی باید در کل سیستم نظام آموزش و پرورش مدیریت تربیتی و رصد تربیتی داشته باشد و سایر عوامل و مسئولان آموزش و پرورش باید در کنار مربی در تربیت دینی دانش آموزان سهیم باشند.

وی با اشاره به اهمیت فضاهای آموزشی در تربیت دانش آموزان، اظهارداشت: در ماه مبارک رمضان به دلیل معنویت این ماه، فضای خوبی برای تربیت دینی و قرآنی فرزندان ایجاد می شود مربیان و مسئولان آموزش و پرورش باید از این فضاها استفاده کرده و به تربیت دانش آموزان بپرازند.

تقوی با بیان اینکه خانواده در غرب از بین رفته است و مسئولیت تربیت برعهده مدارس قرار گرفته است، ادامه داد: مسئولیت تربیت خانواده در کشور ما بر خلاف کشورهای غربی برعهده خانواده ها، جامعه، معلمان و... است و ما اعتقاد داریم که خانواده از مهمترین ارکان در تربیت فرزندان است و باید بخشی از مسائل تربیتی را بر عهده بگیرد و البته لازم است که یک ارتباط عمیق میان خانواده و مدرسه ایجاد شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی در کنار مسائل علمی و آموزشی دانش آموزان، گفت: آموزش و پرورش همانگونه که برای سنجش سطح علمی و آموزشی دانش آموزان کارنامه در نظر می گیرد باید برای مسائل تربیتی آنان نیز کارنامه ای در نظر بگیرد و سطح تربیت دانش آموزان را بر اساس این کارنامه بسنجد.