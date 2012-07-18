بسیاری از ساختمانهای اداری فارس فضای مطلوب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید سرزده از موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی فارس در جمع خبرنگاران افزود: فضای های اضافه ساختمان های اداری استان باید فروخته شوند.

وی تصریح کرد: برخی از ادارات با توجه به فضایی که در اختیار دارند بحث خدمات رسانی را به خوبی پیگیری نمی کنند و کیفیت خدمات رسانی آنها مطلوب نیست.

استاندار فارس با بیان اینکه پیشخوان دولت از مهمترین مباحثی است که سازمان ها و دستگاه های مختلف استان باید خدمات خود را از این طریق دنبال کنند، یادآور شد: با راه اندازی پیشخوان دولت در استان بحث ارایه خدمات مطلوب به مردم مطرح شد اما در این میان برخی از سازمانها همکاری لازم را ندارند و در صورتیکه این مشکلات برطرف نشود باید به فکر راه های دیگر بود.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اداره استاندارد باید وضعیت کالا های وارداتی به استان را به صورت کامل بررسی کند، افزود: استاندارد از جمله سازمانهایی است که به راحتی می تواند در توسعه و اقتصاد استان تاثیر گذار باشد زیرا زمانیکه اجازه وارد شدن کالا های غیر استاندارد را ندهیم تولید کنندگان داخلی مکلف به ارایه تولیدات با کیفیت خواهند شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از کالاهای وارداتی به هیچ عنوان کیفیت مطلوبی ندارد و از طرفی برخی از این کالاها نیز به صورت قاچاق وارد می شود که در این راستا اداره استاندارد باید با بازرسی از بازار داخل استان اینگونه کالا ها نیز جمع آوری کند.

بخشی از بافت فرسوده جنبه میراثی ندارد

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت کنار گذر 9 دی و بافت فرسوده شیراز، گفت: کار ما در ساخت کنار گذر" 9 دی" به اتمام رسیده و این خیابان تحویل شهرداری شیراز شد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از بافت فرسوده شیراز جنبه میراثی ندارد و این سخنان را به معاون رئیس جمهور نیز گفته ایم که باید برای بافت فرسوده شیراز برنامه ریزی شود.

صادق عابدین تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که اختیارات بافت فرسوده و میراثی به استانداری واگذار شود.