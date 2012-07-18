راه اندازی 4 بازارچه شبانه میوه و تره بار در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار کرد : این بازارچه ها که به صورت آزمایشی فعالیت خود را همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان آغاز می کنند ، از 8 صبح تا 11 شب به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

وی افزود : بازار ثابت "جنت آباد "به نشانی بزرگراه آیت ا.. کاشانی ، خیابان جنت آباد ، خیابان نیرو؛ بازار ثابت "بهار شمالی "به نشانی بلوار فردوس غرب ، بعد از پل شهید باکری ابتدای خیابان بهار شمالی ؛ بازار محله ای "عزیزی "به نشانی خیابان آزادی خیابان شهید صالحی ضلع غربی میدان سماء و بازار" پاسدار گمنام "واقع در بزرگراه شهید محلاتی خیابان پاسدار گمنام ضلع شمال شرقی بوستان هفت تیر ، 4 بازار در نظر گرفته شده برای اراه خدمات تا ساعت 23 هستند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در خصوص ساعت کار بازارها و میادین در ماه رمضان خاطرنشان ساخت : کلیه بازارها و میادین میوه و تره بار صبح ها از ساعت 8 تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 15 تا 19 فعال خواهند بود. همچنین زمان ارائه خدمات بازارها در روزهای جمعه از ساعت 8 تا 13 است.

صفایی افزود : روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ، روز جهانی قدس و روز عید سعید فطر تمامی میادین و بازارها تعطیل خواهند بود.