آغاز عملیات احداث خط دو مترو مشهد/ پایان حفاری تونل ها سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی در نشست خبری ظهر چهارشنبه مدیر عامل قطار شهری مشهد گفت: خط دو قطار شهری به طول 14و نیم کیلومتر با 13 ایستگاه از طبرسی شمالی تا انتهای رضا شهر و میدان شهید جوان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات تملک این خط بر طرف شده است امسال شکوفایی خط دو را داریم، برای ناوگان خط دو، بیست قطار شامل 100 واگن در نظر گرفته شده که تا آخر مردادماه قطعی شده و شروع کارهای اجرایی خط دو را خواهیم داشت.

وی گفت: با توجه به فعالیت حفار در شطح شمالی 21 کیلومتر رکورد داشته ایم و در "شطح جنوبی" رکورد 10و نیم کیلومتر را داشته ایم و تا اوایل بهمن ماه به کوهسنگی می رسیم.

پایان حفاری تونل ها طی یک سال آینده

وی با بیان اینکه تا یکسال دیگر حفاری تونل ها صد در صد تمام می شود افزود: تا مردادماه سال آینده شاهد خروج دستگاه حفار از خط دو قطار شهری خواهیم بود.

وی با بی نظیر خواندن عملیات خاکبرداری در شطح جنوبی در دنیا گفت: 530 متر مربع عملیات خاکبرداری درشطح جنوبی و1350 متر مربع عملیات کف سازی خط دو نیز انجام شده است.

تصویب 628 میلیون یورو به مترو مشهد

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصاد 628 میلیون یورو مصوب شد که به قطار شهری مشهد تخصیص یابد افزود: بودجه سنوات دولت برای قطار شهری 130 میلیارد تومان بوده که پرداخت نشده است و امیدواریم باپیگیریهای انجام شده تا ماه رمضان این بودجه به ما تخصیص یابد

وی با بیان اینکه در بحث تملک شهرداری به ما کمک کرده گفت: 80 میلیارد تومان کمک شهرداری به ماست که از این رقم 40 درصد را شهرداری مشهد پرداخت کرده است.

وی افزود: در سال گذشته شهرداری 100 میلیارد و دولت 110 میلیارد تومان به قطار شهری تخصیص داده اند که در مجموع در سال گذشته 220 میلیارد تومان جذب اعتبارداشته ایم که 80 میلیارد تومان را دولت و ما بقی را شهرداری به ما پرداخت کرده است.

اعتبار پیش بینی شده توسعه خط یک قطار شهری 100میلیارد تومان

وی گفت: برای توسعه خط یک قطار شهری تا انتهای فرودگاه دو ایستگاه پرواز و فرودگاه در نظر گرفته شده واعتبار پیش بینی شده برای توسعه خط یک 100میلیارد تومان است.

وی افزود: قرار بر این بوده این طرح به طرح مهر ماندگار افزوده شود ولی تا کنون ابلاغی به ما نشده است وامیدواریم با تعلق این بودجه تا سال 92 قطار یک به بهره برداری کامل برسد.

90 هزار نفر روزانه از قطار شهری مشهد استفاده می کنند

وی با اشاره به اینکه در عملیات ساخت و بهره برداری مشهد تا کنون هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده است گفت: در روز 15 ساعت بهره برداری از قطار شهری را داریم که بالغ بر90 هزار نفر روزانه از قطار شهری استفاده می کنند.

کرایه در مترو مشهد تا آخر امسال افزایش قیمت ندارد

وی با توجه به رضایت 98 درصد از مردم مشهد از قیمت، سرعت، ایمنی و آسایش قطارشهری افزود: ظرفیت کامل قطار شهری روزانه 180 هزار نفر است که در مهر ماه با توجه به تردد دانش آموزان 120 هزار نفر توسط قطار شهری جا به جا می شوند.

وی گفت: تا آخر امسال افزایش قیمت نداریم و روش اجرایی بلیط در شهریور ماه امسال قطعی خواهد شد.