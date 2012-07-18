هلال ماه مبارک رمضان پنج شنبه قابل رؤیت نیست/ شنبه اول ماه رمضان

محمد صالح نجف در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی و محاسبات صورت گرفته هلال ماه مبارک رمضان در روز پنج شنبه در هیچ نقطه ای از کشور ایران قابل رؤیت نخواهد بود.



شنبه روز اول ماه مبارک رمضان

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی و نجومی که وابسته به دفتر آیت الله العظمی سیستانی است، ادامه داد: با توجه به این موضوع که هلال ماه مبارک رمضان غروب جمعه در ایران قابل رؤیت است، شنبه اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.



وی با اشاره به تشکیل چهار گروه در مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی و نجومی عنوان کرد: از این تعداد 2 گروه در قم، یک گروه در بین ارتفاعات قم و تفرش و یک گروه نیز در اطراف زرند کرمان مستقر هستند که احتمال دارد تعداد گروه‌ها افزایش داشته باشد.



نجف با اشاره به اینکه از سوی دفتر مقام معظم رهبری 170 گروه جهت رؤیت هلال ماه به اقصی نقاط کشور اعزام شده‌اند، عنوان کرد: برخی از این گروه‌ها با گروه‌هایی که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی و نجومی تشکیل شده‌اند همکاری دارند.

