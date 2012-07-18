تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نیازمند برنامه ریزی مدون است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید اوقاف ظهر چهارشنبه با حضور رضایار قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در محل امامزاده حسین قزوین برگزار شد.

رضایار در مراسم معارفه مدیرکل جدید اوقاف اظهارداشت: امامزاده و بقاع متبرکه مرجع و پناهگاه مردم هستند و در برنامه ها و چشم اندازهای استانها باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی یادآورشد: در سال گذشته بالغ بر 120 میلیون نفر امامزاده های کشور را زیارت کردند که این ظرفیت عظیم فرهنگی می تواند مورد استفاده مناسب در فرهنگ سازی امور دینی قرار گیرد.

رضایار تصریح کرد: این ظرفیت عظیم در میان 57 کشور اسلامی منحصر به فرد است و اگر مورد توجه مسئولان فرهنگی قرار گیرد می تواند منشا تحول و خدمات ارزشمندی در کشور شود.

قطب های فرهنگی تعریف منطقی شود

این مسئول بیان کرد: با تعریف منطقی و مشخص از قطب های فرهنگی در بقاع متبرکه می توان فعالیت های فرهنگی را ساماندهی و جوانان علاقه مند زیادی را در این مناطق جذب کرد که این کار با نشستن مدیران اوقاف پشت میزهای خود محقق نمی شود و بلکه نیازمند حضور عملیاتی در صحنه و برنامه ریزی مدون است.

وی گفت: اگر فعالیتهای فرهنگی در بقاع متبرکه به درستی تعریف شود مورد حمایت مسئولان اوقاف کشور قرار خواهد گرفت.

شناسایی 137 هزار موقوفه در کشور

رضایار با اشاره به موقوفه های شناسایی شده در قزوین اظهارداشت: در حال حاضر 137 هزار موقوفه در مناطق مختلف کشور شناسایی شده که این مکانها می تواند برای برپایی اردوهای آموزشی و فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی مورد استفاده قرار گیرد.

وی مرمت و بازسازی بقاع متبرکه را از اولویت های امسال اوقاف ذکر کرد و افزود: مرمت و بازسازی امامزاده ها و بقاع متبرکه امسال در صدر برنامه های سازمان اوقاف کشور قرار دارد.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان ضمن تقدیر از خدمات حجت الاسلام جواد مرادی مدیرکل سابق مصطفی نوروزی را به عنوان مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه کشور معرفی کرد.