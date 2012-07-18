به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری در بازدید از شرکت صحاب صنعت ساختمان قم که به حضور دلاوری معاون امور عمرانی و جمعی از مدیران استان انجام شد، طی سخنانی اظهار داشت: این واحد تولیدی، یکی از واحد های تحت پوشش بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان است که به عنوان اولین کارخانه تولید صنعتی ساختمان در کشور با استفاده از روش های نوین فعالیت داشته و دارای 26 اختراع ثبت شده در تولید مصالح ساختمانی و قطعات بتنی می باشد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قم در زمینه صنعت ساختمان افزود: استان قم از پتانسیل های خوبی در زمینه تولید صنعتی ساختمان و تجهیزات و مصالح پیشرفته برخوردار است.



معاون استاندار قم با اشاره به اهتمام جدی دولت به حل مشکل مسکن، استفاده از تکنولوژی های روز در زمینه انبوه سازی مسکن را ضروری خواند و گفت: در سال های اخیر استفاده از مصالح نوین در ساخت‌وساز، رونق خوبی داشته و تولید انبوه و سریع‌ ساختمان را به دنبال داشته است.



محرری با تاکید بر لزوم توجه به رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان این بخش، به ویژه مخترعین و تولید کنندگان مصالح و شیوه های نوین تصریح کرد: پروژه صنعتی‌سازی مسکن و بخش های جانبی به عنوان پاسخگوی نیاز مسکن کشور، نیازمند توجه و حمایت جدی است.



در پایان این بازدید مشکلات و درخواستهای شرکت مذکورکه از واحد های تحت پوشش بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان استان می باشد که ظرفیت اشتغال 30 نفر را دارا می باشند مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفت .



سنجش میزان رضایت مراجعان از خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق پیامک



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم از اجرای طرح نظر سنجی پیامکی از کیفیت خدمات دستگاه های دولتی استان در آینده نزدیک خبر داد .



محسن محرری در نخستین نشست هم اندیشی کارشناسان تحول اداری دستگاه های اجرایی استان در سخنانی با اشاره به اهمیت برنامه های تحول اداری گفت: برنامه های تحول در نظام اداری، در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه پنجم و همچنین راهبردهای دولت های نهم و دهم مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.



وی تسهیل امور اداری و تکریم ارباب رجوع را یکی از مباحث محوری مربوط به تحول اداری دانست و افزود: تحقق این وظیفه خطیر، برعهده کارشناسان تحول اداری در دستگاه ها است.



معاون استاندار قم اجرای هر جه بهتر برنامه های ده گانه تحول اداری در استان به ویژه احصاء فرایندها را از الویت‌های مد نظر کارگروه تحول اداری و از تاکیدات استاندار محترم عنوان کرد و افزود: در برنامه کوتاه مدت تحول اداری استان این معاونت در نظر دارد تا با توسعه و تقویت میزهای خدمت در دستگاه های اداری، زمینه خدمات رسانی مطلوب و رضایت بخش به مراجعین را فراهم نماید.



وی همچنین برون سپاری خدمات دولتی را از برنامه های مهم تحول اداری استان برشمرد و گفت: با راه اندازی و گسترش کمی و کیفی دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان و افزایش تعداد خدمات واگذار شده به این دفاتر، به دنبال کاهش مراجعات مستقیم مردم به ادارات هستیم.



محرری خواستار مشارکت فعال تمام بدنه دستگاه های اجرایی به ویژه کارشناسان تحول اداری دستگاه ها برای عملیاتی شدن موثر و مناسب برنامه های تحول اداری در سطح استان شد و گفت: خوشبختانه با توجه به حمایت استاندار قم، امیدواریم با همکاری و حمایت و پشتیبانی جدی همه اعضا، کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان بتواند گام های بلندی را در جهت تحقق اهداف این بخش بردارد.



رئیس کارگروه تحول اداری استان در پایان از اجرای طرح نظر سنجی پیامکی از کیفیت خدمات تعدادی از دستگاه های دولتی استان خبر داد و اضافه کرد: در آینده نزدیک نقطه نظرات مراجعین پیرامون کیفیت عملکرد و خدمات دستگاه های دولتی از طریق سامانه پیامک مستقر در استانداری قم دریافت شده و به صورت روزانه رضایت مردم مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

