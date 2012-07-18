114 هزار بهره بردار کشاورزی در اردبیل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله نامور ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای تعاونهای روستایی پارس آباد افزود: این تعداد در 9 شهرستان استان که نظام صنفی کشاورزی تشکیل شده، فعال هستند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری پیش بینی می شود 30 هزار بهره بردار کشاورزی در استان عضو نظام صنفی کشاورزی شوند، یادآور شد: به کشاورزان عضو این نظام پروانه فعالیت صادر خواهد شد.

مدیرکل تعاون روستایی استان با اشاره به اهداف نظام صنفی کارهای کشاورزی اضافه کرد: پیگیری مطالبات، مشکلات و نیازهای کشاورزان و هویت بخشی به زارعان از جمله اهداف این نظام است.

وی از کشاورزان استان اردبیل خواست نسبت به عضویت در نظام صنفی اقدام کنند.

نامور با اشاره به جایگاه ممتاز شبکه تعاون روستایی پارس آباد درتولید بذر ذرت ادامه داد: تنها یکی ار تعاونیهای این شهرستان تولید چهار تن بذر ذرت را طی سال جاری در دستور کار خود قرار داده که رقن قابل توجهی است.

به گفته وی بذر ذرت مورد نیاز این استان و سایر استانهای کشور در سه سال آینده توسط شبکه های تعاون روستایی منطقه تامین خواهد شد.

عرضه محصولات کشاورزی بدون واسطه در پارس آباد



فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه بزودی 15غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در این شهرستان راه اندازی می شود، تصریح کرد: با افتتاح این غرفه ها، تولیدات کشاورزی با قیمت مناسب و بدون واسطه به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

ولی کریمی با اشاره به تولید انواع محصولات کشاورزی، باغی، دامی و لبنی در این شهرستان مرزی متذکر شد: در حال حاضر بیش از 30 نوع محصول زراعی در این منطقه کشت و استحصال می شود.

وی به جایگاه این شهرستان در تولید گندم اشاره کرد و گفت: امسال گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بدون هیچ گونه مشکلی در مراکز خرید تضمینی خریداری شد.