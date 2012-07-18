خشکسالی آسیب زیادی به موزکاران منطقه باهوکلات دشتیاری وارد کرد

محمد سعید اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موزستان های جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل خشکسالی، کمبود بارندگی و خشک شدن بسیاری از منابع آبی در معرض خشک شدن قرار دارند.

وی گفت: طبق برنامه ‌ریزی ‌های صندوق بیمه محصولات کشاورزی، موزها تنها در مقابل سرما بیمه شده اند و خشکسالی در بیمه مورد نظر لحاظ نشده که این موضوع کشاورزان را با مشکل جدی مواجه ساخته است.

وی افزود: بسیاری از کشاورزان این منطقه تمام سرمایه زندگی خود را به کاشت موز اختصاص داده اند که متاسفانه با وجود خشکسالی مشکلاتی برای آنان به وجود آمده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به دلیل کمبود منابع آبی در این منطقه، آبیاری مزارع بوسیله تانکر امکانپذیر نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی با جدیت وارد عمل شده و در این زمینه چاره اندیشی کند.

وی گفت: در صورتی که مشکل مردم این منطقه حل نشود کشاورزان دلسرد شده و مجبور به مهاجرت می شوند که این خود باعث افزایش حاشیه نشینی در شهرها شده و آینده کشاورزی منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.