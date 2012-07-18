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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

نعمتی اعلام کرد:

یک ششم جمعیت همیاران بهزیستی کشور مازنی هستند

یک ششم جمعیت همیاران بهزیستی کشور مازنی هستند

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت همیاران بهزیستی مازندران گفت: یک ششم جمعیت سازمان همیاران کشور را مازنیها تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نعمتی ظهر چهارشنبه در همایش اعضا جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی بهزیستی استان در ساری اظهار داشت: هدف از تشکیل این سازمان ارتقای سلامت و آموزش نیروی انسانی بوده که نقش خود را به خوبی انجام داده است.

وی افزود: برای ارتقا سلامت و جذب نیرو 400 کلاس آموزشی درسازمان همیاران تشکیل شد.

مدیرعامل جمعیت همیاران بهزیستی مازندران با اعلام اینکه هزار و500 نفر عضو جامعه همیاران هستند افزود: این تعداد یک ششم جمعیت استان را تشکیل می دهند.

واگذاری 85 درصد فعالیت بهزیستی به همیاران

معاون پیشگیری بهزیستی مازندران از واگذاری 85 درصد فعالیت های این سازمان به جمعیت همیاران خبر داد.

شکرالله پهلوانیان گفت: با همکاری سازمان همیاران 900 کارگاه آموزشی در پیشگری ،آموزش مهارت زندگی ،آموزش پیش ازازدواج وارتقای سلامت برگزارشد.

وی گفت: 10 سال از تاسیس سازمان مردم نهاد و همیاران دراستان سپری می شود که خدمات ارزشمندی به جامعه هدف ارائه شد.

کد مطلب 1653352

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