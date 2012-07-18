برج میلاد به استقبال ماه رمضان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد در تشریح برنامه های ماه رمضان گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 33 برنامه دینی، ارزشی، فرهنگی و هنری تبیین شده است که از جمله آنها برنامه کارگاه آموزشی رویت هلال ماه رمضان و افتتاح باشگاه نجوم برج میلاد است.

اطعام ایتام در برج میلاد

به گفته وی، راه اندازی غرفه قرآن بخوانید، جایزه بگیرید، اطعام ایتام در برج میلاد، مراسم شبهای قرآنی با حضور قاریان مصری و ایرانی، تصویرسازی با موضوع فلسطین به مناسبت روز قدس، نور افشانی و لیزر روی برج همزمان با عید از دیگر برنامه های ماه رمضان برج میلاد است.

برپایی جشنواره رمضان میراث مسلمانان

مدیرعامل برج میلاد با اشاره به جشنواره رمضان میراث مسلمانان و آغاز به کار غرفه کشورهای اسلامی گفت: آیین سنتی ماه رمضان در بسیاری از کشورهای مسلمان برپا می شود و در هر گوشه ای از جهان که مسلمانی زندگی می کند، ماه رمضان در ظرف فرهنگ بومی آن منطقه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: جشنواره رمضان میراث مسلمانان نمادی از کشورهای اسلامی در ماه رمضان و نشان دادن آیین های آنهاست. مراسم افتتاحیه این جشنواره سوم مرداد ماه ساعت 17 در برج میلاد برپا می شود و بازدید کنندگان تا 14 مرداد می توانند از غرفه های ملل کشورهای اسلامی و تنوع غذایی آنها در ماه رمضان واقع در طبقه دوم لابی برج میلاد آشنا شوند.

هوشیار پارسیان تصریح کرد: در حاشیه جشنواره ماه رمضان، نشستهای موضوعی نیز با حضور اساتید و کارشناسان برجسته در طول ایام جشنواره از ساعت 19 تا 22 برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند در این نشستها حضور به هم رسانند.

برپایی غرفه پاسخ به سئوالات شرعی

به گفته وی، غرفه پاسخ به سئوالات شرعی از دیگر برنامه های ماه رمضان است که بازدید کنندگان و علاقه مندان می توانند برای پاسخگویی به سئوالات شرعی خود می توانند به این غرفه مراجعه کنند.

مدیرعامل برج میلاد تهران تصریح کرد: غرفه پاسخ به سئوالات شرعی در لابی برج میلاد قرار گرفته شده است و بازدیدکنندگان در طول ماه مبارک رمضان می توانند از ساعت 18 تا 23 به این غرفه مراجعه کنند.

برگزاری کنسرت موسیقی ملل، برگزاری جشن رمضان،راه اندازی قطار شادمانی ، ایستگاه بازیهای رایانه ای، دوچرخه سواری،عروسک گردان، پانتومیم، برگزاری جشنواره دائمی ساخت هواپیماهای مدل و بادبادک، موسیقی محلی، چادر عشایری، رادیو برج میلاد، از دیگر برنامه های ماه رمضان برج میلاد است که مدیرعامل برج به آن اشاره کرد.