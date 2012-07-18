معرفی سرپرست گروه ادبیات فارسی/ راه اندازی اتاق فکر

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی احمد احمدپور رئیس دانشگاه مازندران و به استناد ماده 37 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، احمد غنی‌ پور ملکشاه، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی به مدت یکسال به عنوان سرپرست گروه مذکور منصوب شد.



غنی‌ پور فعالیت خود را به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ازاول مرداد ماه آغاز خواهد کرد.



راه اندازی اتاق فکر در دانشگاه



معاون دانشجویی دانشگاه مازندران از راه‌اندازی اتاق فکر در حوزه معاونت دانشجویی خبر داد. یوسف محنت‌ فر اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌ های مناسب و استفاده از خرد جمعی برای پیشبرد کارها به طور مطلوب و مناسب و استفاده صحیح از امکانات موجود در حوزه معاونت دانشجویی و حل مشکلات و به کارگیری نظرات و ایده‌های دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه اتاق فکرتشکیل می‌شود.



وی افزود: این اتاق فکر می‌تواند به انجام خدمات‌ رسانی بهتر و ساماندهی در انجام کارها و سیاستگذاری‌های این حوزه کمک بسیار ارزشمندی کند.



معاون دانشجویی دانشگاه مازندران اظهار داشت: از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، تشکل‌های سیاسی مذهبی و صنفی و از نهادهای موجود در دانشگاه و تجربیات تعدادی از اعضای هیات علمی، کارشناسان دانشگاه و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه استفاده خواهد شد.