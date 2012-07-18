فرید براتی سده ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش ملی(علمی تخصصی) مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی خانواده در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: آسیب های اجتماعی در 9 مورد تعریف شده است که بیشترین آسیب های اجتماعی کشور در سه بخش اعتیاد، طلاق، کودک آزاری و خشونت است.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری برنامه ریزی های اساسی در سطح ملی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی صورت گرفته است.

وی افزود: شناخت عوامل ایجاد خطر و همچنین آگاهی از عوامل محافظت کننده آسیب های اجتماعی از اقدامات پژوهشی، اجرایی در راستای این برنامه هاست.

براتی سده با اشاره به اینکه رصد استان به استان برنامه های اصلی پیشگیری است، اظهار داشت: با این روش پیشگیری، از آسیب در سطح کلان جلوگیری خواهد شد.

وی در خصوص ساماندهی بخش آسیب های اجتماعی گفت: دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در رابطه با کسانی که مبتلا به آسیب شده اند و در جهت خروج آن ها از تبعات ناشی از آن آسیب فعالیت می کنند.

براتی با بیان اینکه ایران اولین کشور دارای اورژانس اجتماعی در خاورمیانه است، افزود: مددکاران اورژانس اجتماعی در اسرع وقت در محل حاضر می شوند و خط 123در این راستا آماده سرویس دهی در زمینه آسیب ها و مشکلات اجتماعی است.