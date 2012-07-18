حمید رضا دهقانی، نماینده ایران در سازمان همکاری های اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات این سازمان در پی کشتار مسلمانان در میانمار گفت: سازمان همکاری های اسلامی برای کشتار مردم مسلمان در میانمار بیانیه ای را در تاریخ 25 تیر ماه مصادف با 15 جولای 2012 منتشر کرده و در آن از دولت میانمار خواسته شده است که بین اتباع آن کشور تفاوتی قائل نشود و آنها را همچون سایر اتباع مدنظر قرار دهد.

وی تأکید کرد: سازمان همکاری اسلامی از اینکه خانه و مساجد مردم مسلمان میانمار مورد تعرض قرار گرفته و برخی مجبور شده اند که خانه و کاشانه خود را ترک کنند ، اظهار نگرانی کرده و دبیر کل سازمان از جامعه بین الملل خواسته است که در این مورد به دولت میانمار فشار بیاورد و یک حقوق مساوی برای همه در نظر بگیرد.

دهقانی با اشاره به اینکه سازمان همکاری اسلامی در مورد کشتار مسلمان ها در نقاط مختلف دنیا بیانیه صادر می کند و در اجلاس هایی که در سطح وزرا و سران برگزار می کند ، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولیت به خطر افتادن هر گونه صلح و امنیتی در جهان بر عهده شورای امنیت است و شورای امنیت خود را تنها مرجع در این مورد می داند و در مورد سایر تحولاتی که حتی غیر واقعی هستند ، با اعلام این که صلح و امنیت به خطر افتاده و نقض صلح شده ، بیانیه می دهد و مداخله می کند؛ در این مورد شورای امنیت هیچ اقدامی صورت نداده است.

نماینده ایران در سازمان همکاری های اسلامی ادامه داد: سازمان همکاری های اسلامی نیز ساز و کاری برای مقابله با این وضعیت ندارد و هنوز نتوانسته چنین سازو کاری را پیش بینی کند.

وی تصریح کرد: سازمان همکاری های اسلامی تنها از کشورهای عضو می خواهد که از روابط خود استفاده و آن کشور را ملزم کنند که به تعهدات خود در مقابل شهروندان عمل کند و از کشتار مسلمانان دست بکشد.

دهقانی در پاسخ به این سئوال که اقدامات بعدی این سازمان در صورت ادامه کشتار مسلمانان در میانمار چه خواهد بود، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که ممکن است سازمان انجام دهد این است که در چارچوب بحث اقلیت های مسلمان که در مصوبات اجلاس وزرای خارجه و سران کشورها در سال های گذشته داشته است، درخواست تشکیل جلسه کمیته اجرایی سازمان را بدهد تا درباره این موضوع تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان می تواند در اجلاس سران در اکتبر آینده نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، بیان کرد: امکان درخواست جلسه فوق العاده نیز وجود دارد اما این موضوع باید از حیث سیاسی مورد بررسی قرار گیرد که در صورت درخواست جلسه فوق العاده سایر دولت های عضو نیز از این امر استقبال می کنند و تعداد حد نصاب وزرای خارجه در جلسه شرکت خواهند کرد.

دهقانی خاطر نشان کرد: آنچه سازمان در مرحله اول می توانست انجام دهد، صدور بیانیه و محکوم کردن کشتار مسلمانان در میانمار بود.

بحران جدید مسلمانان میانمار در ایالت راخین بعد از کشته شدن 11 مسلمان بیگناه توسط ارتش این کشور در ماه مه 2012 و حمله یک گروه بودائیان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک بودائی در پاسخ به این حمله آغاز شد.

به دنبال آغاز درگیری‌ها درغرب میانمار، بودایی‌ها با حمله به مناطق مسلمان نشین بیش از 2000 منزل مسکونی متعلق به مسلمانان را به آتش کشیدند و بیش از یک صد هزار نفر را آواره و بی خانمان کردند.

اغلب آوارگان مسلمان به مرزهای میانمار و بنگلادش پناه بردند و اکنون در شرایط بسیار اسف باری به سر می‌برند. آنها نیاز به غذا دارند و به علت بارش باران‌های موسمی و نداشتن سرپناه سلامت و زندگی آنها در خطر است.

این درحالیست که دولت میانمار با تامل نیروهای امنیتی خود را در منطقه افزایش داد و بعد از یک هفته در ایالت راخین وضعیت فوق العاده اعلام کرد.