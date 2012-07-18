فارس رتبه سوم کشور در حوادث و بلایای طبیعی رادارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امینی چهارشنبه ظهر در سمینار آموزشی مدیریت بحران و نقش سازمان‌های امدادرسان اظهار داشت: در صورت وقوع زلزله شدید در شیراز بیش از50 درصد ساختمانهای شیراز دچار خسارت شده، انسانهای بسیاری کشته می‌شوند و بازگرداندن تاسیسات به شکل اولیه بسیار زمان بر خواهد بود.

وی بحران را واقعیتی غیر‌قابل انکار دانست وافزود: در راستای مقابله با بحران نیاز است تا به مدیریت بحران توجه ویژه ای شود زیرا که در زمان وقوع حادثه مردم انتظار خدمات‌رسانی دارند.

معاون اجرایی شهرداری شیراز عدم توجه به مدیریت بحران را زمینه ساز بسته شدن راهها وایجاد مشکلات در زمان حوادث دانست و بیان داشت: برای آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازتوانی باید مدیریت بحران در دستور کار تمام دستگاه‌ها قرار گیرد.

امینی اضافه کرد: ضرورت آمادگی پیش از بحران لازم است و با توجه به این موضوع لازم است کمیته‌های اجرایی به منظور پیش‌بینی و بررسی مخاطرات، تقویت و تشدید تیم‌های مدیریت بحران در تمام دستگاه‌های مرتبط، آموزش نیروها، جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از تجربیات سایر شهرها ایجاد شود.

وی تصریح کرد: هیچ نقطه‌ای در کشور نیست که در معرض بلاهای طبیعی نباشد به طوری که در چهار دهه گذشته بیش از 300 هزار ایرانی بر اثر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده‌اند و دو میلیون نفر نیز در تاثیر این بلاها قرار گرفته‌اند اما مطالعات صورت گرفته در سه استان کشور نشان دهنده این موضوع است که متوسط آمادگی در مقابل مخاطرات تنها 10 درصد است.

معاون اجرایی شهرداری شیراز همچنین بیان داشت: از 43 نوع بلای طبیعی که وجود دارد، 39 مورد آن در ایران است اما برای این نوع بلاها هنوز تدابیر و برنامه‌ریزی مدونی به منظور جلوگیری از این حوادث و مقابله با بحران‌های طبیعی انجام نشده است به طوری که سیستم‌های متولی امور در پاسخگویی به بلاهای درون سازمانی و برون سازمانی از هماهنگی‌های لازم برخوردار نیستند.