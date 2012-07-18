10 میلیارد ریال به مسکن معلولان خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبیر مطلق ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز طرح آفتاب و در جمع مددجویان این سازمان اظهارکرد: ساخت هزار و 730 واحد مسکونی برای مددجویان در خراسان جنوبی در حال انجام است.

وی از بهره برداری از 200 واحد مسکونی طی هفته بهزیستی اشاره کرد و گفت: هزار واحد دیگر نیز در هفته دولت امسال به ممدجویان واگذار خواهد شد.

وی عنوان کرد: در راستای ساخت این واحد ها 20 میلیون تومان تسهیلات مسکن و دو میلیون تومان کمک بلاعوض به مددجویان اختصاص می یابد.

11 درصد مددجویان بهزیستی استان توانمند شدند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توانمند سازی 10 درصد مددجویان تحت حمایت این نهاد از اهداف بهزیستی است، تصریح کرد: سال گذشته توانمند سازی 11 درصد جامعه هدف بهزیستی در خراسان جنوبی محقق شد.

وی بیان کرد: 18.84 درصد توانمند سازی در حوزه اجتماعی و 5.46 درصد نیز در حوزه توانبخشی انجام شده است.

اکبری مطلق به تعهد بهزیستی استان برای ایجاد اشتغال مددجویان اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعهد 200 فرصت شغلی را داشتیم که برای بیش از هزارو 14 نفر توانستیم شغل پایدار ایجاد کنیم.