اجرای مدرن ترین شبکه آبیاری و زهکشی ایران در پایاب سد خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارسلان هاشمی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: سد خداآفرین با حجم مخزن یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون متر مکعب، بزرگترین سد شمالغرب کشور به شمار می رود.

وی تصریح کرد : ۱۲ کیلومتر پایین تر از سد مخزنی خداآفرین نیز سد انحرافی قیزقلعه سی احداث شده که هردو باهم شبکه آبیاری ۳۰ هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی و ۶۰ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل را تحت پوشش قرار می دهند.

به گفته هاشمی مزیت دیگر سدهای یاد شده برخورداری از دو نیروگاه برق است که بخش مهمی از انرژی مورد نیاز منطقه را تامین خواهد کرد.

وی وسعت این پروژه را ۳۰ هزار و ۳۸۸ هکتار شامل دو طرح تامین آب و طرح توسعه آبیاری عنوان کرد و افزود: تامین آب طرح مذکور از طریق سد مخزنی خداآفرین به عنوان بزرگترین سد شمالغرب کشور صورت می گیرد و طی آن سالانه ۱.۶۳ میلیارد متر مکعب از آن استحصال خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص طرح توسعه آبیاری این طرح اظهار داشت: طرح توسعه آبیاری هم شامل انتقال آب از سد قیزقلعه سی توسط کانال اصلی خداآفرین به اراضی کشاورزی در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در این مناطق است.

یوسف غفارزاده، مجری شبکه آبیاری خداآفرین نیز با بیان اینکه این پروژه از سال ۸۳ آغاز شده است گفت: شبکه آبیاری خداآفرین شامل ۱۴۴ کیلومتر کانال اصلی به حجم ۸۵ مترمکعب آب در ثانیه است که ۵۲ کیلومتر آن در آذربایجان شرقی اجرا می شود.

وی با تشریح مشخصات فنی طرح کانال اصلی خداآفرین اظهار داشت: کانال اصلی خداآفرین در تراز حدود ۲۴۸ متر از دریاچه سد تنظیمی قزقلعه سی بصورت ثقلی آبگیری نموده و در دامنه ارتفاعات و با شیب حداقل مجاز به موازات خطوط تراز طراحی شده است.

غفارزاده با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: توسعه کشاورزی در حوزه های زراعت و باغداری، دامداری صنعتی و صنایع جانبی از اهداف اقتصادی این طرح است.

وی با اشاره به پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح عظیم و کم سابقه در کشور اظهار داشت: درحالیکه به طور متوسط برای هر ۲ هکتار زمین کشاورزی یک نفر اشتغالزایی می شود، این پروژه در دوران اجرا برای حدود هزار نفر و در زمان بهره برداری نیز ۱۵ هزار نفر ایجاد اشتغال می کند.

نماینده طرح آبیاری خداآفرین ساماندهی وضعیت عشایر و روستاییان محروم منطقه را از مهمترین دستاوردهای این طرح عنوان کرد و گفت: با اجرای شبکه آبیاری خداآفرین و توسعه بخش کشاورزی منطقه، ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری ارسباران ساماندهی شده و در اراضی خود مقیم خواهند شد.

به گفته وی، این افزایش محصولات در سایه سیستم کاملا مدرن و با بهره وری و راندمان ۹۵ درصدی در آب کشاورزی محقق خواهد شد چراکه در شیوه آبیاری سنتی، بصورت تقریبی میزان هدر روی آب ۸۰ درصد بوده و تنها ۲۰ درصد از آن به صورت بهینه مورد استفاده قرار می گیرد.

غفارزاده افزایش درآمد سالانه ۹۶ میلیارد تومان برای مردم منطقه را از مهمترین دستاوردهای اقتصادی شبکه خواند و با اشاره به نتایج اجتماعی این طرح تصریح کرد: افزایش تولید در بخش زراعت به میزان ۱۸۰ هزار تن در سال و نیز در بخش باغداری به میزان ۲۶۹ هزار تن در سال در این طرح هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه الگوی زراعی و باغداری این منطقه پیش از اجرای طرح پیش بینی و تدوین شده است گفت: در بخش زراعی، توسعه محصولات ارزشمندی مانند گندم، جو، یونجه، کلزا، پنبه، ذرت دانه ای، سویا و ذرت علوفه ای و در بخش باغداری هم توسعه محصولاتی مانند فندق، هلو، شلیل، سیب و گیلاس مد نظر قرار خواهد گرفت.

به گفته نماینده طرح آبیاری خداآفرین، افزایش درآمد خانوارهای منطقه، بهبود وضعیت بهداشت و درمان و از سوی دیگر، جلوگیری از مهاجرت و حتی مهاجر پذیری از دیگر پیامدهای شبکه است.

غفارزاده یادآور شد: کل هزینه برآورد شده برای شبکه، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۰ میلیارد تومان تخصیص و هزینه شده است.

به گفته نماینده شبکه آبیاری خداآفرین، تاکنون ۱۲ درصد از این پروژه اجرایی شده و در صورت تخصیص اعتبارات لازم، تا سال ۹۶ به اتمام خواهد رسید.