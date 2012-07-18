برسی مشکلات حوزه صنعت و معدن/ ارائه بسته حمایتی گمرک از تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از بررسی کارشناسی مشکلات بخش صنعت و معدن و فعالانن آن در جلسات پی درپی در این کمیسیون خبر داد.

حسین هدایتی در سومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اعلام کرد: در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با تشکیل جلسات پی در پی و نظرخواهی از مدیران بنگاه ها و تشکل های تولیدی برای شناسایی مشکلات و ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات در رفع موانع پیش روی صنایع و معادن مازندران تشکیل کارگروه های کارشناسی را در دستورکار خور قرار داده است.

وی بر ادامه این روند در راستای تقویت زیرساخت ها و تشویق سرمایه گذاری و تولید و همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط تأکید کرد.

ارائه بسته حمایتی گمرک از تولید



رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی امورگمرکی اتاق بازرگانی مازندران از ارائه بسته حمایتی گمرک از تولید خبر داد.

ابوالفضل مستشرق در دومین جلسه کمیسیون تخصصی بازرگانی و امور گمرکی اتاق بازرگانی مازندران در راستای بسته حمایتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: گمرک به منظور حمایت از تولید، در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسته حمایتی را تهیه و تنظیم کرده و در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه بسته حمایت از تولید تدوین شده، افزود: اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه‌ای، اخذ تضمین بیمه‌ای، تسهیل و انجام تشریفات گمرکی، از جمله موارد ارائه شده در این بسته حمایتی است.

مستشرق گفت: هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی معرفی شده، انجام تشریفات ارزیابی در محل کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی، اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات، پذیرش نمونه‌ های صادرات واحدهای تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی از دیگر موارد اشاره شده در بسته حمایتی گمرک جمهوری اسلامی است.

