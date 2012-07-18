دعوت از رهبرکره شمالی برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد/ گسترش و تحکیم روابط

به گزارش خبرنگار مهر از پیونگ یانگ ، سید عباس عراقچی در دیدار با "کیم یونگ نام" ضمن تبادل نظر و گفتگو پیرامون ابعاد مختلف مناسبات موجود بین دو کشور و راه های گسترش وتحکیم روابط فیمابین ، دعوت نامه دکتر احمدی نژاد بعنوان "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی را تسلیم ایشان کرد.

عراقچی همچنین طی سه دور مذاکرات کاری با "پاک گیل یون" معاون وزیر خارجه کره در چارچوب برگزاری اجلاس دوره ای مکانیزم مشورتی بین دو کشور ، آخرین وضعیت موجود روابط فیمابین و راه های توسعه و تعمیق همکاری های موجود در بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در این مذاکرات مقرر گردید به منظور تسریع وهدفمند کردن موضوعات در دستور کار برای همکاری بین دو کشور ، ترتیبات وچارچوب های اجرائی تعریف و در قالب یادداشت تفاهم های لازم به امضای مقامات و مسئولین ذیربط دوکشور برسد.

در این راستا ، همکاری در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی توسط معاونین وزارت امور خارجه دوکشور مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

طبق برنامه تنظیمی امروز چهارشنبه عراقچی با "پاک اوئی چون" وزیر امور خارجه کره ملاقات و پیرامون موضوعات مورد علاقه دوکشور گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

دراین دیدارمرادیان سفیر کشورمان در پیونگ یانگ و طالبی فر معاون محترم اداره کل شرق آسیا و اقیانوسیه نیز حضور داشتند .

