  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

عراقچی انجام داد؛

دعوت از رهبرکره شمالی برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد/ گسترش و تحکیم روابط

دعوت از رهبرکره شمالی برای حضور در اجلاس سران عدم تعهد/ گسترش و تحکیم روابط

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون آسیا و اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه کشورمان به منظور تسلیم دعوتنامه ریاست جمهوری ایران به رهبر کره شمالی برای شرکت در اجلاس سران عدم تعهد در تهران با رئیس پرزیدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از پیونگ یانگ ، سید عباس عراقچی در دیدار با "کیم یونگ نام" ضمن تبادل نظر و گفتگو پیرامون ابعاد مختلف مناسبات موجود بین دو کشور و راه های گسترش وتحکیم روابط فیمابین ، دعوت نامه دکتر احمدی نژاد بعنوان "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی را تسلیم ایشان کرد.

عراقچی همچنین طی سه دور مذاکرات کاری با "پاک گیل یون" معاون وزیر خارجه کره در چارچوب برگزاری اجلاس دوره ای مکانیزم مشورتی بین دو کشور ، آخرین وضعیت موجود روابط فیمابین و راه های توسعه و تعمیق همکاری های موجود در بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در این مذاکرات  مقرر گردید به منظور تسریع وهدفمند کردن موضوعات در دستور کار برای همکاری بین دو کشور ، ترتیبات وچارچوب های اجرائی تعریف و در قالب یادداشت تفاهم های لازم به امضای مقامات و مسئولین ذیربط دوکشور برسد.

در این راستا ، همکاری در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی توسط معاونین وزارت امور خارجه دوکشور مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

طبق  برنامه تنظیمی امروز چهارشنبه عراقچی با "پاک اوئی چون" وزیر امور خارجه کره ملاقات و پیرامون موضوعات مورد علاقه دوکشور گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

 دراین دیدارمرادیان سفیر کشورمان در پیونگ یانگ و طالبی فر معاون محترم اداره کل شرق آسیا و اقیانوسیه  نیز حضور داشتند .
 

کد مطلب 1653376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار