کشاورزان گندم تولیدی خود را با نرخ خرید تضمینی به دولت نمی دهند

حسن محمدی در گفتگو مهر درخصوص وضعیت تولید گندم در منطقه غرب کشور اظهارداشت: متاسفانه درحال حاضر با توجه به آغاز فصل برداشت گندم بهاره کشاورزان به دلیل نرخ خرید تضمینی کمی که دولت به ازای هرکیلوگرم گندم 420 تومان درنظرگرفته است، از تحویل گندم به دولت خودداری می کنند.

وی دربیان علت این موضوع گفت: کشاورزان به دلیل اینکه واسطه ها و دلالها به ازای تحویل هرکیلوگرم گندم درحدود 470 تومان می پردازند، گندم تولیدی خود را به آنها تحویل می دهند.

نماینده کشاورزان استان کردستان در خانه کشاورز ایران خاطرنشان کرد: صنایع مرتبط با خوراک دام وطیور با توجه به قیمت بالای علوفه خشبی به فکر خرید گندم افتاده اند و با استفاده از دلالها و واسطه ها مبلغ بیشتری نسبت به نرخ خرید تضمینی دولت به کشاورزان پرداخت می کنند و همه گندمهای تولیدی را جهت استفاده در خوراک دام و طیور خریداری می کنند.

این فعال بخش کشاورزی در خصوص قیمت علوفه خشبی گفت: درحال حاضرقیمت هرکیلوگرم یونجه 550 تومان، هرکیلوگرم کاه 350 تومان، هرکیلوگرم ذرت 600 تومان و هرکیلوگرم کنجاله سویا بیش از 2000 تومان شده است.

وی اضافه کرد: همچنین براساس اطلاعاتی که اخیرا به دست ما رسیده است، بخش عظیم دیگر گندم تولیدی از طریق نوار مرزی "باشماق" و "خسروی" به کشور عراق قاچاق می شود.

محمدی با تاکید بر لزوم اقدام عاجل دولت در این زمینه، به مسئولان مربوطه هشدار داد: اگر دولت با اقدامات کارشناسانه و به هنگام خود به این موضوع ورود نکند بیش از یک میلیون تن گندم تولیدی استانهای کردستان، همدان، زنجان و آذربایجان غربی به خوراک دام و طیور تبدیل خواهد شد.

به گفته وی، دولت باید برای جلوگیری از این معضل نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم را بیشتر از قیمت علوفه خشبی که 600 تومان است، تعیین کند تا بدینوسیله کشاورزان گندم تولیدی خود را به دلالها نفروشند.

این فعال بخش کشاورزی تاکید کرد: انتظار داریم در شرایط فعلی که دولت هیچ ابزاری برای تشویق کشاورزان به تحویل گندم خود با نرخ خرید تضمینی در اختیار ندارد، برای کوتاه کردن دست سوداگران گندم سریعا نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد.

وی افزود: درغیر این صورت، دولت مجبور می شود گندم سیاهک دار را از کشورهای هند و پاکستان و حتی آمریکا با پرداخت مبالغ هنگفت وارد کشور کند.