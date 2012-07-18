میانگین سنی اتوبوس های شیراز پنج سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محی الدین سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت اتوبوس های شهر شیراز یادآور شد: طبق قانون بحث نوسازی اتوبوس های شهری باید هر 10 سال یک بار انجام شود.

وی ادامه داد: طول عمر اتوبوس های شهری حدود 10 سال است که البته طی یک ماه گذشته باحث پاکسازی اتوبوس ها را انجام داده ایم.

معاون سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت نامناسب اتوبوس های شهر صدرا، گفت: البته طی چندین سال گذشته با اینکه سیستم شهرداری شهر صدرا از شیراز جدا است اما ما خدمات لازم را ارایه کرده ایم.

سعیدی افزود: سن اتوبوس های شهر صدرا به 10 سال نرسیده و باید منتظر بود که سن این اتوبوس ها به حد قانونی برسد و آن موقع بحث تعویض را مد نظر قرار دهیم.

وی یادآور شد: بنا بر شنیده ها شهرداری صدرا بحث خرید اتوبوس های جدید را پیگیری کرده و به طور حتم این بحث به نتیجه خواهد رسید.

معاون سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه در ادامه سخنان خود با اشاره به ارایه خدمات جدید در سیستم اتوبوسرانی شیراز، گفت: از جمله فعالیت هایی که برای خدمات رسانی بهتر انجام شده بحث کنترل و نظارت بر ارایه خدمات است که در این میان بحث نظارت بر سرعت اتوبوس ها به شدت پیگیری می شود.

سعیدی با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته هیچگونه تصادف منجرب به فوت نداشته ایم یادآور شد: طی سال گذشته چهار مورد تصادف منجرب به فوت از طریق اتوبوس های شهر داشته ایم اما با نظارت هایی که صورت گرفته طی چند ماه سال جاری هیچگونه تصادف فوتی نداشتیم.

وی تصریح کرد: در بحث تصادفات خسارتی نیز طی چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 20 تا 25 درصد کاهش هستیم.

معاون سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه تاکید کرد: از دیگر خدمات اتوبوسرانی شیراز افزایش خودرو و توسعه خطوط است که در این خصوص نیز 90 دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده که 65 دستگاه به شیراز وارد شده و 25 دستگاه دیگر نیز در حال شماره گذاری است.

سعیدی یادآور شد: در حال حاضر 800 دستگاه اتوبوس در شیراز فعالیت می کنند و روزانه به طور متوسط 700 نفر را به مقصد می رسانند.