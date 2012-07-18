عملیات "دروغ پراکنی" دستور کار ناتو برای کودتا در سوریه است

گروه بین الملل خبرگزاری مهر- تری میسان تحلیل گر مسائل سیاسی در یادداشتی برای "ولتایر نت ورک" می نویسد : شاید مردم سوریه وقتی به شبکه های ملی خودشان مراجعه کنند شاهد خبرهایی ازکشتارمردم سوریه باشند که ادعا می شود توسط دولت سوریه انجام شده است. شاید شاهد خبرهایی از تظاهراتهای مردم سوریه علیه دولت سوریه باشند .شاید خبرهایی ازاستعفای وزرا و ژنرال های سوری بشنود ویا خبر های از فرار بشار اسد و امثالهم.

در پی شکست آمریکا و متحدینش در جلب حمایت روسیه و چین برای مداخله در سوریه برای برکناری "بشار اسد" از چند روز قبل رسانه های غربی عملیات رسانه ای را با هدف هموار کردن راه برای یک کودتا در سوریه آغاز کرده اند.

این عملیات رسانه ای "دروغ پراکنی" که با هدف تضعیف روحیه مردم سوریه و وفادران "بشار اسد" صورت می گیرد با کنترل و هدایت " بن رادز" معاون مشاورامنیت ملی آمریکا در امورارتباطات استراتژیک ازواشنگتن در حال اجرا شدن است و هر روز هم بر دامنه آن افزوده می شود.

ناتو که با وتو های چین و روسیه موفق نشده است به مداخله نظامی اش در سوریه مشروعیت دهد قصد دارد تا از این طریق کودتای مد نظر خود را در سوریه اجرا کند که تمامی روشنفکران در جهان واقفند که چگونه این اقدام دموکراسی مورد ادعای غرب را در این کشور در بند خواهد کشید.

در راستای این عملیات "دروغ پراکنی" غرب، متحدین عرب منطقه ای آنها هم بیکار ننشسته اند بطوریکه اتحادیه عرب بطور رسمی از اپراتورهای "عرب ست" و " نایل ست" درخواست کرده اند تا برنامه های شبکه های تلوزیونی خصوصی و دولتی سوریه را پخش نکنند. کاری که در جریان سقوط قذافی در لیبی هم اجرا کردند و به سانسور برنامه های شبکه تلوزیونی لیبی مبادرت کردند وازاین طریق ارتباط حزب جمهوری را با مخاطبانش قطع کردند.

به نوشته "تری میسان" در هفته گذشته چندین کنفرانس و همایش در نقاط مختلف جهان با هدف هماهنگی برای این عملیات "دروغ پراکنی" توسط آمریکا و متحدینش برگزارشده اند که دوتای اول آنها فنی بوده و در دوحه قطر برگزار شده اند و سومی آن سیاسی بوده که درریاض پایتخت عربستان برگزارشده اند.

اولین همایش توسط PSYOP(مرکز عملیات روانی افسران ارتش آمریکا در CNN) با حضور نماینده های شبکه های ماهواره ای الجزیره، بی بی سی، العربیه، سی ان ان ، فاکس نیوز، فرانسه 24 ، ام تی وی ، آینده تی وی برگزار شد.

در نشست سیاسی سوم ریاض که با ریاست ژنرال "جیمز اسمیت" ، سفیر آمریکا ، نماینده انگلیس ، شاهزاده بندر بن سلطان ( که جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا او را پسر خوانده خود "بندر بوش" ) تشکیل شد هماهنگی های لازم با شورای موسوم به شورای ملی سوریه را انجام دادند.

گفتنی است اجرای عملیات های "دوغ پراکنی" در دنیا مسئله جدیدی نیست و قبلا توسط قدرت های جهانی به کار گرفته شده اند:

در سال 2001 ناتو سیطره رسانه ای را برای توجیه حمله نظامی به افغانستان و عراق با هدایت "بن رادز" از واشنگتن به کار بست.

در سال 2002 " سیا" سازمان اطلاعا آمریکا به همراه 5 شبکه تلوزیونی همکارش "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا را مجبور به استعفا کرد.

در سال 2011 شبکه تلوزیونی فرانسه 24 هم به عنوان وزارت اطلاعات شورای انتقالی لیبی در ساقط کردن "قذافی" عمل کرد.

یزدانی