حکمرانی فرش ایران در بازارهای جهانی/ صادرات 560 میلیون دلاری فرش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع صنعتگران و دستبافان فرش در اولین گردهمایی فرش دستباف گلستان در آق قلا گفت: برگزاری چنین جلسات هم اندیشی برای توسعه این هنر بسیار مهم است.

وی با اشاره به ویژگی های فرش افزود: نباید در چنین جلساتی فقط به مشکلات این هنر بپردازیم و آنها را بزرگ جلوه نماییم، بلکه باید وی‍‍‍ژگی های این هنر ارزشمند را شناسایی و به دیگران نشان دهیم.

این مسئول با این عنوان که ما هنرمندان خوبی در این عرصه در سطح کشور داریم بیان کرد: باید به این هنرمندان توجه شود و نباید همیشه با نگاه به مسائل منفی مسائل مثبت این صنعت را فراموش کنیم.



وی با اشاره به بحث فرهنگ سازی ادامه داد: در این حوزه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور کار چندانی انجام نداده ایم بخصوص صدا و سیما در این زمینه خیلی ضعیف عمل کرده است و باید به کمک نهاد ها و سازمان در جهت ارتقاء فرهنگی و بازاریابی این هنر تلاش کنیم.

آقا علیخانی افزود: باید نسل جدید را وارد این کار کنیم چرا که اگر در یک دوره این محصول راکد بماند ممکن است برای همیشه حذف شود.

فرش سفیر فرهنگ و تمدن ایرانی است

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: در واقع ما با فرستادن فرش ایرانی به کشور های دیگر فرهنگ و تمدن خود را معرفی می کنیم و فرش ایرانی به عنوانی سفیری است که این فرهنگ و تمدن را به دنیا معرفی می کند.



صادرات 560 میلیون دلاری فرش

این مسئول بیان داشت: ما در سال گذشته با وجود تمامی تحریم ها و بدخلقی هایی که علیه مان انجام دادند توانستیم 560 میلیون دلار صادرات در این زمینه داشته باشیم که در بین کشور ها رتبه اول را داشتیم.

آقا علیخانی بیان داشت: فرش مزیت مطلق ماست و در دنیا هیچ صنعت و هنری به اندازه این هنر ارزشمند ارزش و افزوده ندارد و دولتمردان و مسئولان نظام با شناخت این ویژگی های آن ،باید به آن به عنوان کالایی با اقتصادی عظیم توجه کنندچرا که اساسی ترین سرمایه در ایران در حال حاضر همین فرش است.

وی با اشاره به اینکه در فرش 80 درصد کار محصول دست و هنر است اظهار داشت: ما در کار فرش از هیچ حوزه ای کمک نمی گیریم بلکه فقط حاصل کار نیروی انسانی است و این نشان دهنده این است که هیچ حوزه هنری به اندازه صنعت فرش ایران نمی تواند غنی باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در ادامه گفت: باید در بازارهای جهانی به دنبال این باشیم تا دکوراسیون ایرانی را در بازارهای جهانی ارائه کنیم تا از این بازار ها حذف نشویم و در حال حاضر که فرش ایرانی در بهترین شرایط قرار دارد این کار را باید انجام دهیم.

وی افزود: صنعت فرش نیازمند این است که که همه مسئولان با هم باشند و و اختلافات را کنار بگذارند.



این مسئول با اشاره سیاست اصلی مرکز ملی فرش ایران بیان داشت: سیاست اصلی ما در این حوزه این است که سهم بافنده را از تولید فرش افزایش دهیم و سیاست گذاری هایی که فرش را از تولید به بازار می رساند و سهمی که به وجود می آید عادلانه تقسیم گردد.

لزوم راه اندازی مرکز فروش اینترنتی فرش

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شیوه فروش سنتی فرش جوابگوی بازار ما نمی باشد و همچنین ایجاد هزینه های بالا در نظر داریم تا به زودی در نظر داریم تا مرکز فروش اینترنتی فرش را در سطح دنیا راه اندازی کنیم و با توجه به به راه اندازی نمایشگاه های مجاز فرش هم بازار را در خارج از کشور رونق خواهیم بخشید و در نظر داریم در این راه سهم مستقیم بافنده به آنها بپردازیم.



راه اندازی فراکسبون ملی فرش در مجلس



آقا علیخانی عنوان کرد: همچنین ما در مجلس شورای اسلامی بحث فراکسیون ملی فرش را مطرح کرده ایم و همچنین به دنبال این هستیم تا مرکز ملی فرش ایران را به سازمان ملی فرش ایران تبدیل نماییم.

افزایش چهار برابری نمایشگاههای فرش

وی بیان داشت: امسال نمایشگاه های کشور 4 برابر افزایش پیدا کرده است و چند روز پیش ما شاهد افتتاح ششمین نمایشگاه فرش ایرانی در مسکو بودیم و همچنین ماهانه یک هیئت تجاری به کشورها می فرستیم و در نظر داریم امسال 10 هیئت از طراحان و نقاشان فرش را به خارج از کشور اعزام کنیم.