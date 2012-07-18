مدعیان دروغین حقوق بشر سلاح تروریستهای سوریه را تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال توسعه مناسبات خود با دیگر کشورهاست، عنوان کرد: توسعه مناسبات باید امنیت، رفاه و توسعه را برای تمامی کشورها به طور یکسان در پی داشته باشد نه اینکه کشوری از این ارتباطات بیشتر سود ببرد و کشور دیگر از رفاه و امنیت محروم بماند.

وی ادامه داد: در یک منطقه باید تمامی همسایگان از نعمات آن منطقه همچون انرژی بهره ببرند نه اینکه کشوری بخواهد بیشتر از حق خود از این نعمتها استفاده کند و کشور دیگر نتواند از آن انرژی ها استفاده کند.

معاون کنسولی وزارت امورخاجه با بیان اینکه همواره ایران به حقوق دیگر کشور در آبراههای بین المللی احترام گذاشته است، تصریح کرد: فلسفه کشتیرانی در آبهای بین المللی عبور بی ضرر است و جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگاه سابقه استعمارگری نداشته و به حقوق دیگر کشورها احترام گذاشته است و طبق قوانین بین المللی دریایی نیز هیچ کشوری حق ایجاد مزاحمت برای کشتی های دیگر کشورها را ندارد.

قشقاوی حق توسعه را یکی از اصول اولیه حقوق بشر دانست و اظهار داشت: برخی کشورها چگونه خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کنند در حالی که از توسعه سایر کشورها جلوگیری می کنند و به یکی از اصول اولیه حقوق بشر یعنی رفاه و توسعه پایبند نیستند.

وی تاکید کرد: استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای بخشی از حق توسعه ای کشورهاست و متاسفانه مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر با استفاده از روشهای مختلف به دنبال عدم دست یابی کشورها به فناوری هسته ای هستند.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امورخارجه کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر را جنگ افروز خواند و بیان داشت: حق زندگی حق اولیه هر انسانی است در حالیکه کشورهایی که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر می نامند طی سالهای اخیر با جنگ افروزی در کشورهای مختلف جان انسانهای بی گناه فراوانی را گرفته اند.

قشقاوی افزود: این کشورها در حالی خود را مدعی دفاع از حقوق زنان و سایر اقشار در دیگر کشورها می دانند که هنوز تکلیف خود را با جنگ افروزی روشن نکرده اند و نهادی را برای مقابله با جنگ تشکیل نداده اند.

وی با بیان اینکه کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر رکورددار تولید سلاح در جهان هستند، اظهار داشت: این کشورها بیشترین درآمد خود را از طرق فروش سلاح به دست می آورند و با این وجود خود را در دفاع از حقوق بشر مدعی می دانند.

معاون کنسولی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: کشورهای مدعی دفاع از حقوق مردم سوریه با ورود سلاح به این کشور گروههای تروریستی سوریه را مسلح می کنند و مدعی دفاع از حقوق مردم این کشور هستند.