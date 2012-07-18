منوچهر رحمانی مدیر کل راه وترابری استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه مدیران کل راه و ترابری استان سمنان ظهر روز چهارشنبه با حضور معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزیر راه و شهرسازی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و تعدادی از مدیران کل این استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

در این مراسم از زحمات شش ساله رجب قربانپور چوبی تقدیر و منوچهر رحمانی به عنوان مدیر کل جدید راه و ترابری استان سمنان معرفی شد.

راه مهمترین موضوع در امرتوسعه هر جامعه‌



معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در این مراسم گفت: راه موضوع مهمی در امرتوسعه هر جامعه‌ای است که همه‌ی کشور ها وجوامع در حال توسعه عمیقا به آن فکر می‌کنند.

علیرضا خلخالی افزود: با توجه به وسعت استان ما، راه‌های این استان متناسب با امکانات آن نیست و ضمنا در این استان تنوع آب هوایی هم بر مشکلات می‌افزاید.

معاون سیاسی -امنیتی استاندار سمنان ضمن تقدیر از زحمات قربانپور خاطر نشان کرد: این شغل فقط یک کار اداری ورسمی نیست، بلکه براساس باور واعتقاد، در فرد ایجاد انگیزه می‌کند.

خلخالی ضمن آرزوی توفیق برای مدیر کل جدید راه و ترابری استان سمنان گفت: ما از مدیران خوزستانی خاطرات خوب داریم و هر مدیری که از خوزستان به استان ما آمد، شاهد تحول و توسعه استان در آن مدیریت بودیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به سوابقی که از آقای رحمانی داریم، وی نیز منشا خیر برای استان ما خواهند بود.

نگاه مدیران استان سمنان به راه باید عوض شود

امروز مدیر کل سابق راه و ترابری استان سمنان در مراسم تودیع خود که در تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شده بود؛ گفت: باید به راه‌های استان سمنان نگاه ویژه‌ای شود.

رجب قربانپور چوبی در آخرین سخنرانی خود در جمع کارکنان راه و ترابری استان و مسئولان شاهرودی، افزود: متاسفانه اعتبارات در کشور ما بر اساس سرانه جمعیت تقسیم می‌شود، این امر موجب تضییع حقوق استان‌های بزرگ و پهناوری مانند سمنان می‌شود که جمعیت کمی دارند.

وی تصریح کرد: حمل و نقل و راه و ترابری استان سمنان جای پیشرفت فراوانی دارد اما لازمه آن نگاه ویژه و باور مسئولان استان به این مهم است، نگاه مدیران استان سمنان به راه باید عوض شود.

قانون جدید راهنمایی و رانندگی در حق مدیران راه عادلانه نیست

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکارانش که در شش سال مدیریت او همواره تلاش وافر داشتند؛ اضافه کرد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی در حق مدیران راه عادلانه نیست، این عزیزان بسیجی‌وار کار می‌کنند ولی همه آنها نیز بابت تصادفات مختلف دارای پرونده قضایی هستند.

قربانپور چوبی تصریح کرد: مدیران حوزه راه و ترابری در شهرستان‌های مختلف این استان و معاونین بنده بخاطر همین قانون چندین بار استعفا داده بودند و کلیه استعفا‌های آنها را به مسئولان استان و حتی وزیر راه و شهرسازی نشان داده‌ام و امیدوارم این عزیزان برای اصلاح این قانون تلاش کنند.

مدیر کل سابق راه و ترابری استان سمنان گفت: بر اساس این قانون اگر کارشناسان در تشخیص مقصر حوادث جاده‌ای، راه را مقصر بدانند، مدیر آن مجموعه باید خسارت ناشی از این حادثه را به نسبت تقصریش بپردازد.

عدم تناسب امکانات راه استان سمنان با حجم ترافیک حمل و نقل

قربانپور چوبی اضافه کرد: استان سمنان با هشت استان پر جمعیت کشور همسایه است و میزبان زوار علی ابن موسی الرضا از 26 استان کشور است ولی امکانات آن با این شرایط متناسب نیست.

به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی برای راه‌های این استان در سال جاری 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود را برطرف کند.

حجم کارهای راه و ترابری استان سمنان با ادوار گذشته قابل قیاس نیست

مدیر کل سابق راه و ترابری استان سمنان با بیان اینکه کار در این اداره کل حتی از خیلی از استان‌های پرجمعیت و وسیع کشور‌ بیشتر است؛ خاطر نشان کرد: در استان سمنان با توجه به سنگینی کارها در بخش‌های مختلف و انتظارات مردم و مسئولان، مدیر کل راه، وظیفه سنگینی بر عهده دارد، لذا این اداره کل چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی بیش از سایر باستان‌های همطراز خود فعالیت می‌کند.

وی افزود:‌ در دولت‌های نهم و دهم به وضعیت راه‌های کشور توجه ویژه‌ای شده است و حجم کارهای گسترده راه و ترابری این استان در این دوره‌ها با ادوار گذشته قابل قیاس نیست.

استان سمنان حلقه واسط و ترمینال استان‌های مهم و مسافرپذیر است

مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: این استان حلقه واسط و ترمینال استان‌های مهم و مسافرپذیر است و نقش مهم وحیاتی در ترافیک کشور دارد.منوچهر رحمانی اظهار داشت: قول می‌دهم تمام توان و تجربه‌ام را بکار بگیرم.

وی افزود: شایسته است از ماحمایت بیشتری کنند و با کمک مسئولان این استان و همکارانم در وزارتخانه شرایطی بهتر از قبل داشته باشیم.

به گزارش مهر: منوچهر رحمانی مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان سمنان پیش از این خدمت در ادارات راه و ترابری استان‌های مرکزی، خوزستان و ایرانشهر را در کارنامه خود دارد.

بهره‌برداری از بزرگترین تقاطع غیر همسطح خاورمیانه و بزرگترین پل رودخانه‌ای کشور در استان خوزستان از شاخص‌ترین فعالیت‌های رحمانی در زمان مدیریت او در اداره کل راه و ترابری استان خوزستان است.