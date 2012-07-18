کمیته های فرعی طرح نهضت مطالعه مفید در کرج تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله افتخاری با بیان این مطلب در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کرج اظهار داشت: طرح نهضت مطالعه مفید از جمله اقدامات و برنامه هایی است که به دستور فرماندار کرج به ادارات شهرستان ابلاغ شده است تا در راستای افزایش سرانه مطالعه در شهرستان گام های موثری برداشته شود.

وی افزود: در این راستا با استقرار کانکس در محل های پرتردد از جمله؛ پارکها، شعب بانک و ... می توان علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم بویژه نسل جوان زمینه های لازم را برای اجرایی شدن این اقدام فراهم کرد.



وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف کمیته های فرعی نهضت مطالعه مفید تشکیل می شود، خاطر نشان کرد: کمیته های؛ دانش آموزی، بانوان، فضای مجازی، نابینایان، ناشنوایان و معلولان، اماکن مذهبی و مساجد، خیران و کمیته دانشگاه ها از جمله کمیته های فرعی کمیته نهضت مطالعه مفید است.



معاون فرماندار کرج از خانواده شهید "قرالو" و شاه مرادی" دیدار کرد





سیدرضا مساعد در دیدار با خانواده شهید سیاوش قرالو و قدرت الله شاه مرادی جانباز 45 درصد اظهار داشت: حضور رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل تاکید بر دفاع از ارزش های دینی و اسلامی و همچنین صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت بوده است که امروز با ترویج این فرهنگ در میان نسل جوان می توان در مبارزه با جنگ نرم دشمنان نظام و انقلاب سربلند بود.



وی در دیدار با قدرت الله شاه مرادی جانباز 45 درصد نیز یادآور شد: حضور این رزمنده ایثارگر که در سن 13 سالگی برای دفاع از آرمان های نظام و انقلاب در جبهه ها حضور یافت الگوی بسیار مناسبی برای جوانان و نوجوانان به شمار می رود که امید است با توجه مسئولان فرهنگی به این امر مهم گامی اساسی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برداشته شود.



در این دیدار سرهنگ ابوالفضل شمس، مشاور فرماندار کرج در امور ایثارگران و حسینی رئیس بنیاد شهید منطقه دو کرج نیز حضور داشتند.



مسابقات ویژه قرآنی در کانون پرورش فکری البرز اجرا می شود



مدیر کل کانون استان البرز از اجرای مسابقات ویژه قرآنی برای کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان خبر داد.



صفی اله رمضانخانی،مشاور استاندار البرز گفت: با توجه به این که بیان غیر مستقیم مفاهیم دینی- تربیتی و آموزه های قرآنی از برترین شیوه های درونی کردن این تعالیم است،همکاران کانون همواره سعی می کنند در قالب اجرای فعالیت های جذاب این مفاهیم را به مخاطبان خویش انتقال دهند.



رمضانخانی افزود: امسال در نظر داریم مسابقات ویژه قرانی را در دو سطح کودکان ونوجوانان برگزار نماییم و علاوه بر اعضا کانون،سایر کودکان ونوجوانان استان نیز می توانند در این مسابقات شرکت کنند.



جلسه فرزند پروری با موضوع اوقات فراغت در مرکز شماره دو کرج برگزار شد





علیپور مسئول مرکز شماره 2 کرج ضمن اعلام این خبر گفت: لحظه لحظه اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذراندن اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد بسیاری معرف ویژگی‌های فرهنگی و میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه است. بنابراین اگر طرح و نقشه زندگی و کار جوانان با برنامه‌هایی که برای اوقات فراغت خود تنظیم می‌کنند، مغایرت داشته باشد و یا تفریحات و فعالیت‌های فراغتی آنها با هنجارهای فرهنگی در تضاد است.



علیپور گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بطور یک ساله برای اوقات فراغت برنامه ریزی می کند و به همین مناسبت یازدهمین جلسه در این مورد برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه سلسله همایش های فرزند پروری به صورت رایگان اجرا می شود و از متخصصین برای ارتباط با خانواده ها دعوت به عمل می آید.