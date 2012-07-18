به گزارش خبرنگار مهر، فرشته اسدزاده ظهر چهارشنبه در کارگروه بیماران خاص استان، اظهارداشت: براساس پیگیری انجام شده از سوی اعضای کارگروه بیماران خاص، قرار گرفتن بیماران دیابتی به علت شرایط خاص بیماری، جزو بیماری های خاص در دستور کار مسئولان اجرایی استان قرار گرفته و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیماران هموفیلی، دیالیزی و تالاسمی در چرخه حمایتی بیماران خاص قرار دارند، افزود: با توجه به اینکه بیماران دیابتی متحمل پرداخت هزینه های سنگینی برای درمان می شوند، برای رفع مشکلات بیماران دیابتی در استانی، این موضوع از طریق نمایندگان استانی پیگیری می شود.

اسدزاده همچنین راه اندازی مرکز بیماری های خاص در استان را یکی از ضرورت های بخش سلامت و درمان استان دانست و گفت: با بهره برداری از این پروژه بسیاری از مشکلات بیماران استان کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه حیاتی در استان توسط خیرین پیگیری و احداث می شود، اظهارداشت: در این راستا باید رفع مشکلات خیرین و جلوگیری از مباحث اداری پیش روی آنها در دستور کار تمامی مدیران قرار گیرد و این افراد درگیر نامه نگاری های اداری نشوند.

به گفته وی امروز جذب سرمایه گذار و خیر بویژه در بخش بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای در استان برخوردار بوده و باید مشکلات این قشر در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای بیرجند و قاین تا پایان امسال خبر داد و گفت: اجرای این طرح در تمام شهرستانها تاثیر بسزایی در شناسایی بیماران و کمک به وضعیت بهبود بیماران می کند.

اسدزاده ویزیت و داروی رایگان را از جمله مزایای اجرای این طرح در مرحله نخست عنوان کرد و بیان داشت: با ثبت نام در این طرح، فرد دارای پرونده سلامت شده و براین اساس در سطح گسترده صدور کارت هوشمند سلامت برای افراد پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در راستای اجرای این طرح باید بیماران و اقشار مختلف مردم به اولین پزشک تا فاصله 1.5 تا دو کیلومتر از محل سکونت خود مراجعه کرده و در این طرح ثبت نام کنند.