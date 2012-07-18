مرحله اصلی مسابقات بین المللی اسکواش پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراحله از مسابقات که بعد از ظهر چهارشنبه پایان یافت، برنده ها به دور بعدی صعود کردند.



عبدالله المزین(کویت) 3 ـ محمدحسین جعفری 0، عماد فرید (پاکستان) 3 ـ عرفان جمشیدی 2، محمدامین عطایی خواه ـ فرزاد شکوهی (مخابرات گلستان) 1، نوید ملک ثابت 3 ـ علیرضا سنایی 2 کسب کردند.

همچنین محمد حاجیه (کویت) 3ـ محمدحسین سنایی 1، محمدرضا صادقپور ـ سمیع الله قاصدآبادی 1، احمد السراج 3 ـ محمدرضا کاشانی 1، امر الطمیمی 3 ـ سهیل شاملی 0 را بدست آوردند.

رقابتهای امروز را داوران اشکان اتحادی و مازیار توسن و میلاد دوستی نوری از گلستان و اسماعیل توسلی از تهران قضاوت کردند.

فینال سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد قائم آل محمد (عج) عصر فردا در خانه اسکواش شهرستان گرگان برگزار می شود.

سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد با شرکت 43 ورزشکار از پاکستان، اردن، کویت و تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران در حال برگزاری است.