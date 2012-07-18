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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

در گرگان/

مرحله اصلی مسابقات بین المللی اسکواش پیگیری شد

مرحله اصلی مسابقات بین المللی اسکواش پیگیری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مرحله اصلی (جدول اصلی) سومین دوره رقابتهای بین المللی اسکواش جام میلاد قائم آل محمد(عج) با انجام هشت بازی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراحله از مسابقات که بعد از ظهر چهارشنبه پایان یافت، برنده ها به دور بعدی صعود کردند.

عبدالله المزین(کویت) 3 ـ  محمدحسین جعفری 0، عماد فرید (پاکستان) 3 ـ عرفان جمشیدی 2، محمدامین عطایی خواه  ـ فرزاد شکوهی (مخابرات گلستان) 1، نوید ملک ثابت 3 ـ علیرضا سنایی 2 کسب کردند.

همچنین محمد حاجیه (کویت) 3ـ محمدحسین سنایی 1، محمدرضا صادقپور  ـ سمیع الله قاصدآبادی 1، احمد السراج 3 ـ محمدرضا کاشانی 1، امر الطمیمی 3 ـ سهیل شاملی 0 را بدست آوردند.

رقابتهای امروز را داوران اشکان اتحادی و مازیار توسن و میلاد دوستی نوری از گلستان و اسماعیل توسلی از تهران قضاوت کردند.

فینال سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد قائم آل محمد (عج) عصر فردا در خانه اسکواش شهرستان گرگان برگزار می شود.

سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد با شرکت 43 ورزشکار از پاکستان، اردن، کویت و تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران در حال برگزاری است.

کد مطلب 1653400

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