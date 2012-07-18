فولاد ماهان، سیستان و بلوچستان و گلستان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، روز نخست مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش بانوان از امروز چهارشنبه در اصفهان آغاز شد. 12 تیم شرکت کننده در این رقابتها در چهار گروه دیدارهای خود را دنبال میکنند. در پایان رقابت شرکت کنندگان دو تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند. گروه بندی تیمهای در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:
گروه اول: فولاد ماهان اصفهان، مرکزی، بوشهر
گروه دوم: سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه
گروه سوم: نیوساد رشت، هیئت کبدی اصفهان، راه و شهر سازی خوزستان
گروه چهارم: گلستان، همدان، قزوین
درآغاز مرحله نهایی مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاههای کشور تیم فولادماهان در مصاف با مرکزی به برتری دست یافت. سیستان و بلوچستان مقابل تیم آذربایجان شرقی پیروز شد و دیدار تیمهای گلستان و همدان هم با برتری گلستان به پایان رسید. ضمن اینکه رقابت دو تیم رشت و هیئت کبدی اصفهان هم به تساوی منجر شد. نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:
* فولادماهان 90 - مرکزی 31
* رشا 46 - هیئت کبدی اصفهان 46
* سیستان و بلوچستان 70 - آذربایجان شرقی 35
* گلستان 75 - همدان 54
روز نخست مرحله نهایی مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* بوشهر - فولاد ماهان اصفهان
* کرمانشاه - سیستان و بلوچستان
* راه و ترابری خوزستان - رشت
* قزوین - گلستان
مرحله یک چهارم نهایی نخستین دوره رقابت های کبدی لیگ برترباشگاه های کشور در بخش بانوان روز جمعه برگزار میشود. این رقابتها روز شنبه با برگزاری دیدار مرحله ردهبندی و فینال به پایان میرسد.
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