  1. ورزش
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

مرحله نهایی کبدی بانوان/

فولاد ماهان، سیستان و بلوچستان و گلستان پیروز شدند

فولاد ماهان، سیستان و بلوچستان و گلستان پیروز شدند

مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با پیروزی تیم‌های فولاد ماهان، سیستان و بلوچستان و گلستان و تساوی در یک دیدار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، روز نخست مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‏های کشور در بخش بانوان از امروز چهارشنبه در اصفهان آغاز شد.  12 تیم شرکت کننده در این رقابت‏ها در چهار گروه دیدارهای خود را دنبال می‎کنند. در پایان رقابت شرکت کنندگان  دو تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‏کنند. گروه بندی تیم‎های در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:  

 گروه اول: فولاد ماهان اصفهان، مرکزی، بوشهر
گروه دوم: سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه
گروه سوم: نیوساد رشت، هیئت کبدی اصفهان، راه و شهر سازی خوزستان
گروه چهارم: گلستان، همدان، قزوین

درآغاز مرحله نهایی مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم فولادماهان در مصاف با مرکزی به برتری دست یافت. سیستان و بلوچستان مقابل تیم آذربایجان شرقی پیروز شد و دیدار تیم‌های گلستان و همدان هم با برتری گلستان به پایان رسید. ضمن اینکه رقابت دو تیم رشت و هیئت کبدی اصفهان هم به تساوی منجر شد. نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* فولادماهان 90 - مرکزی 31
* رشا 46 - هیئت کبدی اصفهان 46
* سیستان و بلوچستان 70 - آذربایجان شرقی 35
* گلستان 75 - همدان 54

 روز نخست مرحله نهایی مسابقات کبدی لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* بوشهر - فولاد ماهان اصفهان
* کرمانشاه - سیستان و بلوچستان
* راه و ترابری خوزستان - رشت
* قزوین - گلستان

مرحله یک چهارم نهایی نخستین دوره رقابت های کبدی لیگ برترباشگاه های کشور در بخش بانوان روز جمعه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها روز شنبه با برگزاری دیدار مرحله رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد. 

کد مطلب 1653401

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